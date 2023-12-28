В рамках "Стального фронта" компания стала крупнейшим частным донором армии.

Металлургическая группа "Метинвест" отчиталась о социальных и милитарных усилиях. В частности, о более 2,5 млрд грн, направленных Силам обороны в рамках милитарной инициативы "Стальной Фронт" Рината Ахметова.

Отчет был опубликован на сайте компании.

В рамках "Стального фронта" компания стала крупнейшим частным донором армии по версии издания NV.

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С начала вторжения компания начала производство стальных изделий для фронта. В частности, наладила технологию производства спецстали для бронепластин – главных составляющих бронежилетов. Было изготовлено или закуплено 150 тысяч бронежилетов, 25 тысяч шлемов и касок.

Сообщается, что броней от "Метинвеста" также оснастили 200 фронтовых автомобилей. А бойцов на фронте защищают более 330 специальных мобильных подземных укрытий-"крыивок". Это собственная разработка компании, которая может служить и полевым жильем.

Кроме того, "Метинвест" изготовил и передал ВСУ более 250 единиц фальшивой артиллерии – макетов гаубиц и радарных установок, и даже несколько HIMARS. Они берегут настоящую технику и заставляют врага тратить дорогие боеприпасы на уничтожение реалистичных целей.

В компании отмечают, что бронетехнику ВСУ от российских дронов на фронте защищают уже 32 "ловца ланцетов" – инженерных изделий из стального каркаса и закамуфлированной сетки-рабицы.

"Более 1500 разведывательных дронов, 2000 единиц высокоточной военной оптики, 450 систем резервного питания, 875 единиц коммуникационного оборудования, более 520 автомобилей различного назначения и 1,2 млн литров горючего для их заправки, 10 высокоскоростных катеров, 100 быстрых и эваков, 32,5 тыс аптечек и турникетов", – перечисляют в компании прямую помощь войску.

Такое в компании назвали общую сумму помощи гуманитарного направления проекта "Спасаем жизнь" в 430 млн грн. Общая же социальная помощь составила более 2,3 млрд грн.

Кроме того, несмотря на потери предприятий в Мариуполе и Авдеевке, за 9 месяцев 2023 года "Метинвест" перечислил более 11 млрд грн налогов и сборов в бюджет.