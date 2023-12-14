Meest China, дочерняя компания холдинга Meest, специализирующаяся на доставке грузов из Китая, начала доставку из Южной Кореи. Речь идет о доставке заказов из популярных маркетплейсов, продающих, в частности, электронику, косметику, одежду и аксессуары, в виде почтовых отправлений весом до 20 кг и стоимостью до 150 евро.

Выбор маркетплейсов базировался на результатах опроса среди клиентов компании. Так, на вопрос, на каких сайтах респонденты готовы делать заказы при возможности доставки из Кореи, 80.3% опрашиваемых указали Gmarket, 76.3% упомянули SweetCorea и 75.7% проголосовали за BeautynetKorea. Для получения объективного ответа анкета была открыта, конкретные варианты не предоставлялись, респонденты формулировали свой ответ, который мог содержать несколько наименований.

Доставка из Кореи в Украину занимает 14 дней и осуществляется дважды в неделю. Также заказчикам доступны дополнительные услуги – наложенный платеж за доставку, объединение посылок и фотофиксация на складе.

Видео дня

"Рады объявить о выходе на рынок Кореи, наша международная команда продолжает расти. Достигнув лидерства в доставке из Китая почтовых посылок, имеем большие планы на дальнейшее расширение географии нашего присутствия. Нам важно предоставлять те услуги, в которых нуждаются украинцы, и потому, как только есть такой запрос и целесообразность, мы беремся за его воплощение" - поделился Михаил Лымарь, СЕО и управляющий партнер Meest China.

Напомним, Meest China работает с 2014 года и является лидером в доставке из Китая в Украину. Специализация – доставка товаров из Китая в формате беспошлинных почтовых посылок для личного использования, а также доставка коммерческих грузов для бизнес-клиентов. Есть представительства в Китае, Узбекистане, Польше и Украине и собственные склады Украины и Китая. В настоящее время компания доставляет грузы из Китая в десять стран мира и предоставляет услуги фрахта для доставки по всему миру.

Компания имеет 100% украинское происхождение и с первых дней вторжения активно помогает военным, за что недавно получила благодарность от главного управления разведки МО Украины за систематическую помощь и активную гражданскую позицию в борьбе за независимость Украины.