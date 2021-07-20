По информации издания, речь идет о закрытии бренда во всем мире.

Mastercard ведет переговоры о закрытии бренда Maestro. На данный момент переговоры ведутся с национальной платежной системой Беларуси.

Об этом сообщает "Коммерсант". По словам источников, речь идет о закрытии бренда во всем мире.

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По информации издания, Mastercard уже несколько лет обдумывает отказ от Maestro, однако официальной информации по этому поводу пока не было.

Консультации с Белоруссией объясняются тем, что там около 10% карт международных платежных систем приходится на совместные карты двух платежных систем.

В Mastercard на данный момент не комментируют информацию.

Как пишет издание, комиссии по картам Maestro низкие, поэтому развивать их невыгодно ни банкам, ни платежной системе.

Как отмечает независимый эксперт на рынке платежных карт Дмитрий Вишняков, карты Maestro "принимаются почти везде, где принимаются карты Mastercard, а JCB и UnionPay распространены гораздо меньше". По мнению эксперта, резкого отказа от бренда Maestro быть не может, обязателен переходный период.

Что такое карты Maestro

Карты Maestro являются дебетовыми или предоплаченными картами Mastercard, бренд появился в 1990 году. Под брендом выпускаются дебетовые карты по всему миру.

Что этому предшествовало

В марте 2014 года международные платежные системы Visa и MasterCard прекратили обслуживать карты некоторых банков в соответствии с решением Минфина США. Среди первых пострадавших были клиенты банков АКБ "Россия", "Собинбанк", "Инвесткапиталбанк", СМП Банк, "Финсервис" и другие.

Эти российские кредитные организации были внесены в так называемый лист Specially Designated Nationals List - список граждан и компаний, к которым применяются санкции США.

Включение в этот список означало блокировку всех американских активов банков и запрет на осуществление всех операций по любым зарубежным счетам. Кроме того, существовало "правило 50%", в соответствии с которым под санкции подпадали все организации, в которых фигурант перечня Минфина США владеет от 50% акций.

Центральный банк РФ тогда сделал заявление, что при необходимости окажет поддержку банку "Россия", а санкции США не повлияют на его финансовую устойчивость.

21 марта 2014 года председатель комитета Госдумы России по финансовому рынку Наталья Бурыкина заявила, что американские платежные системы Visa и MasterCard, которые прекратили сотрудничать с рядом российских банков, могут лишиться права на работу в России.

13 апреля 2021 года появилась информация о том, что Россию могут отключить от платежных систем Visa и MasterCard.

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Автор: Елена Коваленко