Льготы для ветеранов: гайд по выживанию в бюрократии

Для ветеранов войны, которых становится ежегодно больше, предусмотрен ряд льгот и выплат. Однако их получение иногда превращается в настоящий квест. Бывший военный из Киева рассказал о собственном опыте получения помощи от государства.

57-летний Николай Александрович защищал Украину на фронте с 2023 года. Получил ранение, в результате - инвалидность третьей группы пожизненно. По закону он имеет право на ряд льгот, что дает звание ветерана войны и лица с инвалидностью вследствие войны. И с момента получения этого статуса прошлой весной Николай Александрович прошел долгий бюрократический путь.

Мужчина поделился с УНИАН своим опытом по оформлению государственных услуг и "бонусов" для участников боевых действий (УБД), которых в Украине с течением войны становится все больше.

По состоянию на июль прошлого года, по словам заместителя министра по делам ветеранов Украины Руслана Приходько, в Украине насчитывалось 1,3 миллиона ветеранов. И прогнозируется, что после завершения войны их количество может вырасти до 5-6 миллионов. Всем этим людям необходима поддержка от государства и общества. Сейчас она выражена в льготах, выплатах, помощи с жильем и поиском работы и тому подобное.

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"С назначением льгот вроде все понятно, в соответствующих государственных органах знают, что делать, главное - чтобы документы все были. Но все равно при оформлении могут возникать некоторые нюансы и "сюрпризы", которые требуют времени и нервов для решения проблем. А иногда все так цифровизировано, что без помощи дочери я бы лично не справился и остался бы без выплаты", - рассказывает УНИАН Николай Александрович.

По его словам, долго высиживать в очередях не пришлось, но самого назначения определенных выплат - пенсии, единовременного пособия по инвалидности - ждал не один и не два месяца. В частности, из-за отсутствия определенных документов, которые не были выданы воинской частью при увольнении, в результате чего пришлось неоднократно писать запросы и месяцами ждать, пока бумаги поступят. Мужчина отмечает, что полный пакет документов от воинской части - залог быстрого и спокойного оформления льгот и выплат.

Пенсия и выплаты для ветеранов с инвалидностью

Право на получение льготы для ветеранов войны-участников боевых действий и лиц с инвалидностью вследствие войны наступает после получения соответствующего удостоверения. После этого начинается тернистый путь к оформлению соответствующих услуг - ветерану нужно обращаться в различные государственные органы (Пенсионный фонд, местное управление социальной защиты населения) для получения той или иной поддержки. А лицам с инвалидностью вследствие войны необходимо оформить и пенсию - через ТЦК, а не Пенсионный фонд.

Собеседник УНИАН Николай Александрович после увольнения из рядов Вооруженных Сил год назад сразу начал заниматься оформлением пенсии и льгот, но столкнулся с препятствиями.

"Когда я пришел в ТЦК подавать заявления на назначение пенсии и выплату единовременного пособия, оказалось, что не хватает по одному документу для каждого из этих заявлений. Сотрудница направила запросы в воинскую часть. Пару месяцев после этого ничего не поступало, она отправила запрос повторно - тишина. Затем, через месяца четыре, я снова пришел, уже была другая сотрудница, которая ничего не знала о моих документах. Но после моего обращения на следующий день сообщила, что они есть", - делится мужчина.

Затем пришлось еще некоторое время ждать назначения пенсии. Если заявление с пакетом документов ветеран подал в мае прошлого года, то пенсия поступила на его карточку в декабре. Плюсом в этой ситуации является то, что поступает сумма за все месяцы с момента назначения инвалидности. Минус - что в течение этих месяцев ожидания ветеран может не иметь средств к существованию, ведь инвалидность бывает разная, и многим состояние здоровья не позволяет работать, а деньги на лечение нужны.

Кроме пенсии, Николай Александрович имел право на получение единовременной денежной выплаты. Сколько получает ветеран войны, которому установили инвалидность? Сумма зависит от группы. Для первой группы инвалидности - это 400 прожиточных минимумов (по состоянию на 2025 год - 1 211 200 грн), второй - 300 прожиточных минимумов (908 400 грн), и третьей - 250 прожиточных минимумов (757 000 грн). Ждать выплату тоже надо некоторое время - герой статьи получил средства через 8 месяцев после подачи заявления, другие военные называли разные сроки - и 6 месяцев, и больше года.

Льготы для участников боевых действий и их семей за коммуналку

Одним из самых распространенных "бонусов" для защитников является помощь от государства на оплату коммунальных услуг. Какая льгота на коммунальные услуги УБД, ветеранов войны и защитников, которые получили инвалидность?

Новый закон о статусе ветеранов войны (действующий с октября 2024 года) гласит, что участникам войны предоставляется скидка 50% на оплату коммунальных услуг, участникам боевых действий - 75%, а лицам с инвалидностью вследствие войны - все 100 процентов. Но льгота за отопление распространяются только на определенную площадь жилья: 21 квадратный метр на каждого человека, который постоянно проживает в доме и имеет право на помощь от государства, и дополнительно 10,5 квадратных метра на всю семью.

Для оформления льготы необходимо обратиться в Пенсионный фонд с документами, дающими право на скидку, и квитанциями на оплату коммуналки за предыдущие месяцы. Как рассказывает собеседник УНИАН, он является внутренне перемещенным лицом и проживал сначала в съемной квартире, потом - в квартире родственников, но это не имеет значения: помощь предоставляется в любом случае.

"При подаче заявления необходимо указать номер банковской карты. На нее зачисляются средства для оплаты за коммуналку. Ежемесячно приходит рассчитанная сумма - в моем случае это 2600 гривень. Во время отопительного сезона квитанции приходили на чуть большую сумму - в среднем 2800 гривень, но это не критическая разница", - рассказывает Николай.

Ветеран также бесплатно ездит на городском и пригородном транспорте. А вот правом на бесплатный проезд по Украине мужчина пока не воспользовался - не было возможности.

В чем смысл льготы? Участникам боевых действий, а также лицам с инвалидностью вследствие войны третьей группы один раз в два года предоставляется право бесплатного проезда (туда и обратно) железнодорожным, водным, воздушным или автомобильным междугородним транспортом. Лица с инвалидностью вследствие войны первой и второй групп могут бесплатно путешествовать по стране несколько чаще - один раз в год.

Для этого ветераны вместе с удостоверением получают специальные талоны, с которыми могут приобрести льготные билеты в кассах. Такие талоны предоставляются на несколько лет вперед.

Медицинские и рабочие привилегии

Коммуналкой и бесплатным проездом перечень привилегий для защитников не ограничивается. Так, законодательством предусмотрены льготы для всех ветеранов, в том числе льготы для ветеранов военной службы, в медицинской сфере и на рабочем месте.

В частности, ветераны имеют право на бесплатное получение лекарств и изделий медицинского назначения по рецептам врачей и первоочередное бесплатное зубопротезирование (в случае лиц с инвалидностью - внеочередное).

Также среди медицинских льгот - ежегодное медицинское обследование и диспансеризация с привлечением необходимых специалистов и первоочередное обслуживание в лечебно-профилактических учреждениях и аптеках.

Для работающих ветеранов предусмотрена выплата больничных в полном размере средней заработной платы, независимо от стажа работы. Тогда как для других работников сумма пособия по временной нетрудоспособности варьируется в зависимости от стажа работы от 50% до 100% от зарплаты.

Кроме этого, ветераны могут рассчитывать на дополнительный отпуск с сохранением заработной платы сроком 14 календарных дней в год, а также использование очередного ежегодного отпуска в удобное для них время.

Законодательство предоставляет ветеранам преимущественное право на сохранение работы при сокращении численности или штата работников. Однако на практике за это право надо бороться. Николай Александрович рассказывает, что после долгих поисков работы устроился охранником в сеть магазинов, однако через 3 месяца попал под сокращение и его попросили "на выход", чтобы оставить младших по возрасту работников.

"Я не стал "качать права", не настолько важна для меня была эта работа. Хотя законом предусмотрено и первоочередное оставление на работе, и выплата компенсации при сокращении штата, но я уволился по соглашению сторон. Не хотелось устраивать разборки", - говорит мужчина.

Обеспечение жильем от государства

Имеют по закону ветераны войны и определенные жилищные льготы, в частности, получение денежной компенсации на покупку жилья. В частности, в 2024 году государство выделило 10,5 миллиарда гривень на обеспечение собственным жильем более 4500 защитников и их семей.

Кто имеет право на получение такой компенсации? Льгота предусматривает право на выплату денежной компенсации "лицам с инвалидностью вследствие войны I-II группы, внутренне перемещенным лицам, которые являются участниками боевых действий или лицами с инвалидностью вследствие войны III группы, а также членам семей погибших таких ветеранов".

Однако в этой формулировке кроется нюанс относительно внутренне перемещенных лиц, о котором почти не говорят. Право на выплату имеют только те ветераны, которые были зарегистрированы как ВПЛ до 24 февраля 2022 года и участвовали в АТО/ООС. Это стало неприятным сюрпризом для нашего собеседника, который является ВПЛ с инвалидностью уже во времена полномасштабной войны с Россией.

Ветераны, имеющие право на денежную компенсацию на получение жилья, должны сначала стать на квартирный учет, а после этого подать пакет документов в ЦНАП или орган социальной защиты населения, который в течение 10 рабочих дней вносит в комиссию представление о выплате денежной компенсации. Комиссия имеет 5 рабочих дней для принятия решения о ее назначении или отказе. После положительного ответа необходимо открыть специальный счет в "Ощадбанке" и подать соответствующие документы в орган социальной защиты.

Следует помнить, что орган социальной защиты проверяет, чтобы жилье, которое было приобретено в рамках этой программы, не было продано в течение трех лет со дня покупки. Иначе вы будете иметь вернуть средства обратно. Также, если квартира или дом окажутся дешевле предоставленной государственной помощи, нужно вернуть остальные.

При этом другие ветераны, не входящие в вышеупомянутый перечень, также имеют право на получение жилья - в общем порядке путем постановки на квартирный учет. К ним относятся участники боевых действий, члены семей погибших УБД, а также лица с инвалидностью вследствие войны.

Законом определено, что участники боевых действий, получившие ранение, контузию или увечье, обеспечиваются жилой площадью в течение двух лет со дня постановки на квартирный учет. Выполняется ли это сейчас на практике, с учетом резкого увеличения количества таких лиц после начала полномасштабного вторжения, сказать трудно.

Другие денежные выплаты и нюансы их получения

В январе этого года государство запустило программу "Ветеранский спорт", которая предусматривает ежеквартальную выплату 1500 гривень для занятия спортом. Для того, чтобы ею воспользоваться, ветеран должен открыть "Дія.Карту" в одном из банков (это можно сделать в пару кликов в мобильном приложении банка), а дальше подать заявку через "Дію" в разделе Сервисы - Ветеранский спорт.

Подавать заявку необходимо до 20 числа первого месяца квартала. Средства автоматически зачисляются на выбранный счет.

"Программа доступна для участников боевых действий и людей с инвалидностью вследствие войны, которые имеют код налогоплательщика и подтвержденный статус в Едином государственном реестре ветеранов (ЕГРВВ) войны", - сообщили в пресс-службе "Дії".

Однако при оформлении этой выплаты могут возникнуть нюансы. Как рассказал наш собеседник, о программе стало известно 16 января, и на следующий день он пытался подать заявку на получение выплаты. Несмотря на инвалидность, мужчина продолжает заниматься спортом, выполняя посильные упражнения для поддержания физической формы.

Однако подать заявку не удалось из-за отсутствия данных в Едином государственном реестре ветеранов - "Дія" выдала ошибку. Для исправления ситуации на сайте Минветеранов можно подать заявку на уточнение данных - следует заполнить специальную форму с личными данными и приложить скан-копии удостоверения УБД или лица с инвалидностью вследствие войны и паспорта.

Николай Александрович сделал все сразу, однако ответ не поступал, а после 20 января подать заявку уже не было возможным, и пришлось ждать начала следующего квартала. В марте ветеран повторил процедуру с подачей заявки в реестр, ведь после первой попытки ничего не изменилось, и его данные не появились.

"С 1 апреля открылась возможность подавать заявки на получение выплаты во втором квартале. Теперь все получилось без проблем, "Дія" нашла мои данные в реестре и на следующий день средства были зачислены на карту. Сразу попробовал оплатить абонемент в фитнес-клуб - все получилось", - делится ветеран своим опытом.

Следует отметить, что если денежная помощь не используется полностью, то остатки вернутся на счета Минветеранов, а в следующем квартале 1500 гривень будут начислены снова, автоматически. Если помощь вообще не будет использована в квартале, в котором она была начислена, - участие в программе остановят. В таком случае необходимо будет подать заявку еще раз.

Кроме этого, ветераны имеют право на получение ежегодной выплаты ко Дню Независимости Украины. В частности, в 2024 году сумма такой помощи составляла 1000 гривень для участников боевых действий и несколько выше выплаты для лиц с инвалидностью вследствие войны (I группа - 3100 гривень, II группа - 2900 гривень, III группа - 2700 гривень). Лицам, получающим пенсию, помощь начисляется автоматически, а другим надо обратиться в ПФУ с соответствующим заявлением и документами, подтверждающими статус, и номером банковского счета.

...Помощь и поддержка ветеранов войны - это самое малое, что может сделать государство и общество в знак благодарности за защиту. Однако часто бывшие военные вынуждены сталкиваться с бюрократическими сложностями и задержками, что превращает получение помощи в настоящий квест (особенно, в случае отсутствия нужных документов и данных в реестрах), который не всегда по зубам уставшим защитникам. Те, кому не хватает терпения, доходят до конца, другие же могут "махнуть рукой" еще на полпути. Чтобы этого не произошло, не лишней будет помощь от родственников и друзей защитников, которые возьмут на себя обременительное бремя общения с государственными структурами.