По его словам, 98,99 млн сельских жителей удалось вывести из состояния нищеты, а 128 тыс. деревень из числа бедных районов.

Китай смог полностью преодолеть бедность, почти 100 млн жителей выведены из состояния нищеты.

Читайте такжеПочти половина населения мира живет на $5,5 в день - Всемирный банкОб этом заявил председатель Китая Си Цзиньпин.

«Страна одержала полную победу над абсолютной бедностью»,— сказал Си Цзиньпин на национальной итоговой конференции по борьбе с бедностью, передает kommersant. По его словам, 98,99 млн сельских жителей удалось вывести из состояния нищеты, а 128 тыс. деревень из числа бедных районов.

В мае 2020 года в Пекине на Всекитайском собрании народных представителей собравшиеся подтвердили, что несмотря на пандемию COVID-19 в стране удалось завершить построение «общества средней зажиточности».

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Автор: УНИАН