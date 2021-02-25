Китай смог полностью преодолеть бедность, почти 100 млн жителей выведены из состояния нищеты.
Читайте такжеПочти половина населения мира живет на $5,5 в день - Всемирный банкОб этом заявил председатель Китая Си Цзиньпин.
«Страна одержала полную победу над абсолютной бедностью»,— сказал Си Цзиньпин на национальной итоговой конференции по борьбе с бедностью, передает kommersant. По его словам, 98,99 млн сельских жителей удалось вывести из состояния нищеты, а 128 тыс. деревень из числа бедных районов.
В мае 2020 года в Пекине на Всекитайском собрании народных представителей собравшиеся подтвердили, что несмотря на пандемию COVID-19 в стране удалось завершить построение «общества средней зажиточности».
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