Специалисты советуют воспользоваться новым стандартизированным и предварительно протестированным решением в виде мобильного контейнерного ЦОД - Easy Modular Data Center "все-в-одном".

Чтобы обеспечить трудоспособность украинских предприятий разных отраслей, надо действовать быстро, качественно и эффективно, особенно в части обеспечения надежности хранения и обработки информации. Как избежать лишних затрат, если емкости существующего ЦОД уже загружены или при необходимости быстро развернуть новый дата-центр, в том числе, из-за релокации мощностей? Специалисты советуют воспользоваться новым стандартизированным и предварительно протестированным решением в виде мобильного контейнерного ЦОД - Easy Modular Data Center "все-в-одном".

Это новое комплексное решение недавно представила на рынке компания Schneider Electric, лидер цифровой трансформации в области энергоменеджмента и автоматизации. Центры обработки данных Easy Modular "все-в-одном" предлагаются в четырех стандартизированных конструкциях с дополнительными опциями конфигурации. Они объединяют системы электроснабжения, охлаждения и IT- оборудования в единое предварительно настроенное решение и обеспечивают исключительную ценность для предприятий и IT-организаций, которые хотят реализовать стратегию периферийных вычислений (Edge).

Основные преимущества указанного решения — прогнозируемость, повышенная скорость развертывания, уменьшенная стоимость (в среднем, на 15% дешевле, чем предложение эквивалентного ЦОД) и простая установка.

"Сегодня операторы центров обработки данных как в Украине, так и во всем мире, требуют готовых и модульных решений, которые могут отвечать требовательным временным рамкам и обеспечивать прогнозируемость затрат и продуктивности", - отмечает Владимир Дохленко, директор Secure Power (APC) Schneider Electric в Украине. "Благодаря предварительной разработке и тестированию нового решения Easy Prefab на уровне производства, мы можем помочь клиентам повысить надежность и уменьшить риски, гарантирую, что они получат преимущества от более кратких сроков выполнения работ и общей стоимости владения".

Серия Easy Modular Data Center All-in-One основана на базе продуктов для физической инфраструктуры серии Easy. Комплектация всех четырех моделей включает IT-шкафы Easy Rack, измерительные стоечные блоки распределения питания Easy PDU и источники бесперебойного питания Easy UPS, охлаждаемые с помощью сверхэнергоэффективных систем охлаждения InRow DX и дополняется улучшенным удаленным мониторингом, управлением и поддержкой обслуживания, с помощью программного обеспечения EcoStruxure™ IT Expert та DCIM от Schneider Electric.

Благодаря новым уже разработанным конструкциям, Schneider Electric может оптимизировать процесс проектирования и введения в эксплуатацию, исключая предварительную инженерную работу. Это высококачественное стандартизированное решение может быть предоставлено с доставкой всего за 16 недель.

Универсальные модули Easy Modular Data Center All-in-One от Schneider Electric предназначены для организаций, которые стремятся быстро создать промежуточных вычислительный резерв, удаленный мобильный резерв существующего ЦОД или же новый центр обработки данных, работающих в разных отраслях: промышленность и производство, энергетика, здравоохранение, образование, логистика, а также IT и телекоммуникации.