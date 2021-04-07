Речь идет о жилых комплексах «Эврика», «Патриотика» и «Патриотика на озерах».

Компания «Столица Груп» (Stolitsa Group) достроит жилые комплексы «Эврика», «Патриотика» и «Патриотика на озерах» банка «Аркада», который в 2020 году был признан Национальным банком неплатежеспособным.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко на пресс-брифинге, посвященном подписанию меморандума относительно достройки этих ЖК.

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План по достройке жилых комплексов рассчитан на 3-5 лет, сообщил Кличко

«Наши планы рассчитаны на срок от трех до пяти лет, такая информация была озвучена на наших рабочих совещаниях», - сказал он.

По его словам, некоторые объекты построены на 90%, некоторые все еще находятся на этапе планирования.

«Это план реализации, который позволит людям наконец-то получить свое жилье... Согласно меморандуму, достраивать комплексы «Эврика», «Патриотика», «Патриотика на озерах» будет ООО «Столица Груп», - сказал он.

По словам Кличко, достройка будет финансироваться за счет поступлений дебиторской задолженности фонду финансирования строительства компании «Аркада», средств, которые есть на счетах «Аркады», продажи нереализованных квартир и нежилых помещений комплексов.

«Также участие в финансировании примут инвесторы, которые покупали недвижимость в рассрочку и еще не успели выплатить полную стоимость жилья. Также финансирование будет осуществляться за средства, которые удастся привлечь из госбюджета за счет государственного финансирования кредитов, в том числе под госгарантии», - сказал он.

Также мэр сообщил, что контролировать процесс достройки будет созданная дирекция по вопросам достройки ЖК.

Присутствовавшая на пресс-брифинге директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физических лиц Светлана Рекрут сообщила, что фонд уже выплатил инвесторам более 70% гарантированной суммы.

«Более 70% гарантированной суммы уже выплачено. 262 млн грн была вся сумма гарантирования», - сказала она.

Кроме этого, по ее словам, по состоянию на сегодняшний день 60% кредитов, которые брались вкладчиками для инвестирования в жилье в вышеупомянутых ЖК, реструктуризованы.

Также присутствовавший на брифинге глава Нацбанка Кирилл Шевченко сообщил, что сейчас идет работа над созданием законопроектов, которые сделают невозможным подобные ситуации с вкладчиками.

Меморандум подписали МВД, НБУ, СБУ, киевская мэрия, Министерство развития громад и территорий, Фонд гарантирования вкладов физических лиц и другие.

Что этому предшествовало

В августе 2020 года правление НБУ отнесло банк «Аркада» к категории неплатежеспособных.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц 26 августа 2020 года начал процедуру вывода банка «Аркада» с рынка.

Банк «Аркада» и компания-застройщик прекратили строительство жилых комплексов «Эврика», «Патриотика» и «Патриотика на озерах», которые строились с привлечением средств физических и юридических лиц. По данным КГГА, в строительство объектов вложили деньги около 13 тысяч инвесторов, вместе с членами их семей число пострадавших превышает 30 тысяч.

3 сентября 2020 года президенту банка «Аркада» было сообщено о подозрении в присвоении 50 млн грн из фондов строительства жилых комплексов «Эврика» и «Патриотика» в Киеве.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц с 11 сентября 2020 года начал осуществлять выплаты средств вкладчикам неплатежеспособного банка "Аркада".

Фонд гарантирования вкладов физических лиц по состоянию на 7 октября выплатил вкладчикам неплатежеспособного банка "Аркада" более 70 миллионов гривень.

Досудебным расследованием установлено, что в июне 2018 года подозреваемый, занимая должность председателя правления банка «Аркада», вместе с сообщниками разработал и реализовал схему присвоения денежных средств фондов финансирования строительства жилых комплексов «Эврика» и «Патриотика», управляющим которых является банк «Аркада».

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Автор: Павел Степанец