Формальное соблюдение бизнесом стандартов ESG еще не гарантирует перехода к зеленой экономике, отметил директор Департамента устойчивого развития и экологического менеджмента Группы Метинвест Виталий Коваленко.

Группа Метинвест присоединилась к разработке Зеленой стратегии Украины, обсуждение которой состоялось 20-21 сентября на Международном форуме устойчивого развития 2023 в Киеве и Гааге (Нидерланды). Компания также выступила партнером проведения мероприятия.

Форум собрал более 700 участников - ведущих экспертов по устойчивому развитию, представителей украинской власти, бизнес-сектора Украины и ЕС, общественных организаций, программ ООН, а также дипломатов и журналистов.

В течение двух дней участники обсуждали темы перехода Украины к зеленой экономике, финансирования восстановления страны после войны, условия для устойчивого восстановления украинских городов. Результатом этой работы стало формирование основных принципов зеленой стратегии Украины на следующие 20 лет, которая будет основываться с учетом требований Европейской и евроатлантической интеграции, международного партнерства, а также нынешних вызовов. Это четкая дорожная карта и практический план действий, который впоследствии представят правительству Украины.

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"Формальное соблюдение бизнесом стандартов ESG еще не гарантирует перехода к зеленой экономике. Чтобы добиться успеха в долгосрочной перспективе, стоит сосредоточиться на постоянно меняющихся ценностях клиентов. И это требует осведомленности и способности потребителей платить условные премии за устойчивое развитие, как это происходит в западных обществах, или государственная поддержка через систему мотивационных, регулирующих и финансовых инструментов. Именно этим вопросам правительство должно уделять внимание на макроэкономическом уровне", - отметил директор Департамента устойчивого развития и экологического менеджмента Группы Метинвест Виталий Коваленко.

В то же время в Министерстве экономики Украины отмечают, что план относительно зеленого перехода Украины, который оно разрабатывает, невозможно реализовать без консолидации усилий с общественным сектором и бизнесом.

В Гааге участники форума обсудили влияние глобальной зеленой повестки дня и формирование плана восстановления Украины в соответствии с принципами круговой экономики.

В частности, руководитель отдела климатической стратегии и регионального развития Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Димитри Гвиндадзе отметил, что восстановление Украины является одним из основных приоритетов банка, как крупнейшего инвестора в страну. По его мнению, зеленый переход в Украине важно осуществить на всех уровнях — от производства до налогообложения.

Организатором форума выступает ассоциация экспертов по устойчивому развитию (ASDE) — независимая общественная организация, созданная в апреле 2020 года с целью формирования культуры устойчивости в обществе через адвокацию, обучение, международное сотрудничество и качественное взаимодействие бизнеса и государственного сектора.