Еврокомиссия открыла два антимонопольных дела против Apple

Руководство Apple назвало претензии со стороны властей Евросоюза необоснованными.

Европейская комиссия открыла два антимонопольных расследования в отношении американской компании Apple, в рамках которых намерена оценить возможное нарушение компанией правил конкуренции в сервисах Apple Pay и App Store.

После предварительной оценки ситуации у регулятора появились опасения, что "условия интеграции сервиса Apple Pay в приложения продавцов для оплаты товаров и услуг могут нарушать конкуренцию и ограничивать покупательский выбор, а также инновации", пишет DW со ссылкой на заявление Еврокомиссии.

В сообщении ЕК отмечается, что речь идет, в частности, о том, что использовать для проведения бесконтактных платежей модуль NFC на смартфонах iPhone может только Apple Pay.

Читайте такжеПрезентацию нового iPhone могут перенести из-за коронавируса - Bloomberg

"Как оказалось, Apple задает условия того, каким образом сервис Apple Pay должен использоваться в мобильных приложениях продавцов, а также на их веб-сайтах. Кроме того, компания резервирует за Apple Pay выполнения функции оплаты в одно касание на iPhone", - заявила заместитель председателя Еврокомиссии Маргрет Вестагер.

"Очень важно, чтобы действия Apple не лишали клиентов преимуществ, которые несет в себе использование новых платежных технологий. В связи с этим принято решение более внимательно оценить практики Apple Pay, а также их влияние на конкуренцию", - отметила она.

В том случае, если регулятор сочтет компанию Apple виновной, ей придется заплатить штраф в размере до 10 процентов годовой выручки, а также изменить деловые практики.

Второе расследование, о котором ЕК объявила, касается потенциального нарушения Apple правил конкуренции Евросоюза в части использования разработчиками магазина приложений App Store. В частности, регулятор проверит жалобы на то, что Apple ограничивает возможность продвижения в App Store конкурирующих сервисов.

Читайте такжеApple заблокировала украденные мародерами в США iPhone (фото)

Расследование начато Еврокомиссией в ответ на жалобы, поступившие от шведского музыкального стримингового сервиса Spotify Technology, а также неназванного сервиса электронных и аудиокниг, отмечается в заявлении регулятора.

В свою очередь, руководство Apple уже отреагировало на эти заявления и назвало претензии со стороны властей Евросоюза необоснованными. Компания заявила, что создала новые продукты и услуги на самых конкурентных рынках мира.

"Мы придерживаемся закона во всем, что делаем, и мы принимаем конкуренцию на каждом этапе, потому что считаем, что это подталкивает нас к еще лучшим результатам", - говорится в сообщении компании.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году Еврокомиссия начала официальное антимонопольное расследование в отношении интернет-гиганта Amazon.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram