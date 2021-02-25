Почти 100 миллионов человек, живших за чертой бедности, вывели из нищеты.

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что в Китае полностью победили нищету.

Об этом сообщает Reuters.

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Си Цзиньпин сообщил на торжественном собрании в Пекине, что все 98,99 миллиона человек, живших за чертой бедности, вывели из нищеты, а из списка бедных исключили все 832 уезда и 128 тысяч деревень, которые в нем состояли.

Эксперты считают, что Китай установил низкую планку в определении нищеты. В сельских районах нищетой считается уровень доходов меньше четырех тысяч юаней в год (620 долларов), то есть около 1,69 доллара в день. Это сравнимо с пороговым значением Всемирного банка в размере 1,90 доллара в день.

Борьба с нищетой в Китае

С конца 1970-х годов, когда в Китае начались соответствующие реформы, из нищеты вывели 770 миллионов сельских жителей, если считать в соответствии с нынешней чертой бедности в КНР.

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Автор: УНИАН