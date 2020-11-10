Дмитрий Шварц

Украина уже на этой неделе может существенно изменить формат борьбы с расширяющейся пандемией коронавируса, а именно – внедрить так называемый «карантин выходного дня».

Вместо повторения жесткого локдауна, как это было весной, Министерство здравоохранения предлагает применить практику, когда в субботу и воскресенье будут работать только продуктовые магазины, аптеки и общественный транспорт.

Судя по всему, вопрос о введении «карантина выходного дня» уже решён

По мнению медиков, это поможет «разорвать цепь» передачи COVID-19 от больных к здоровым согражданам. При этом рестораны, кафе и другие заведения общественного питания должны работать исключительно «на вынос».

Что касается непродовольственных магазинов, торгово-развлекательных центров, кинотеатров, развлекательных заведений, то их работу в выходные рекомендуют запретить, как и проведение различных общественных мероприятий.

Судя по всему, вопрос о введении «карантина выходного дня» уже решён, поскольку получил принципиальное одобрение президента Владимира Зеленского, который сам на днях пополнил ряды тех граждан, кто заболел коронавирусом.

Как отметил глава государства на селекторном совещании в понедельник, такой вариант карантина введут примерно на несколько недель, и он поможет избежать жесткого локдауна.

Теперь остается дождаться формального решения Кабинета министров, который уже в среду может утвердить формат новых ограничений.

Против введения «карантина выходного дня» выступили не только «креативщики», но и другие представители малого и среднего бизнеса

Примечательно, что против этой идеи уже выступил министр культуры Александр Ткаченко, по словам которого сотни тысяч работников культуры и других отраслей в Украине могут остаться без работы.

Министр отметил, что карантин выходного дня приостановит работу той части экономики, которая генерирует от 2 до 4 процентов валового внутреннего продукта страны.

Также министр не считает, что закрытие тех же учреждений культуры как-то сильно отразится на общей статистике заболеваемости. При этом запрет на работу в выходные дни для учреждений культуры и креативных индустрий уменьшит и без того критические доходы на половину.

Теперь правительству не удастся легко повторить весенний вариант и на пару месяцев полностью остановить жизнь в стране

Против введения «карантина выходного дня» выступили не только «креативщики», но и другие представители малого и среднего бизнеса. Они прекрасно помнят, как во время жёсткого карантина во имя благих намерений их лишили работы, тогда как крупные торговые сети страны продолжали функционировать в обычном режиме. У этих людей есть все основания полагать, что ситуация может повториться.

Надо признать, что восемь месяцев жизни на карантине наглядно показали, что у властей попросту нет эффективного способа борьбы с опасной болезнью. Очевидно, что теперь правительству не удастся легко повторить весенний вариант и на пару месяцев полностью остановить жизнь в стране. Периодически прокатывающие по регионам страны общественные протесты показывают, каким будет ответ беднеющих украинцев.

Вполне возможно, что удастся лишь немного сбить волну новых заболевших

Общество согласится на жесткий вариант карантина только, если будет видеть полный коллапс медицинской системы и беспомощность центральных и муниципальных властей в обуздании пандемии.

Потому правительству приходится идти на эксперименты, коим и является карантин выходного дня.

Идея уже сейчас выглядит сомнительной, как в силу ограниченного масштаба, так и заявленных ограниченных сроков действия.

Какой результат хочет в итоге получить власть, если и так понятно, что раньше весны следующего года и начала массовой вакцинации граждан против этой болезни ситуация с пандемией вряд ли улучшится?

Если правительство всё-таки хочет побороть эпидемию и не убить при этом экономику, то нужно не экспериментировать, а применять положительный опыт других стран

Вполне возможно, что удастся лишь немного сбить волну новых заболевших. Однако карантин выходного дня не подразумевает запрет работы общественного транспорта, хотя именно он является одним из основных мест массового скопления граждан и передачи инфекции.

А некоторые из пассажиров продолжают упорно не носить маски в метро, «маршрутках» и ином транспорте, чем только способствуют распространению болезни.

К слову, об оперативной реакции на угрозу пандемии: Верховная Рада только на прошлой неделе проголосовала за введение штрафов за отсутствие ношения масок в общественных местах.

Если правительство всё-таки хочет побороть эпидемию и не убить при этом экономику, то нужно не экспериментировать, а применять положительный опыт других стран.

Остается лишь надеяться, что «карантин выходного дня» быстро покажет свою неэффективность и станет последним экспериментом в борьбе с пандемией

Почему, например, не последовать примеру Словакии, которая протестировала на COVID-19 всё своё население. Конечно, словаков примерно в восемь раз меньше, чем граждан Украины, но ведь для начала можно выявить заболевших в самых крупных городах и очагах заражения.

Уже на основе полученных данных можно регулировать работу малого и среднего бизнеса, транспорта, школ и детских садов на той или иной территории.

Проводить такие тестирования нужно время от времени, тем самым пресекая возможный рост заболевших в регионах. Именно это, в принципе, и должен был предполагать введенный в мае адаптивный карантин.

Однако власть опять продолжила шарахаться из стороны в сторону, для чего введёт на ограниченный период времени мини-локдауны по всей стране.

Остается лишь надеяться, что «карантин выходного дня» быстро покажет свою неэффективность и станет последним экспериментом в борьбе с пандемией, после чего власти решаться на системные продуманные действия, включая закупку у ведущих фармацевтических компаний мира или собственное производство вакцины от коронавируса и организацию системы массовой вакцинации граждан Украины.

Скорее всего, в ближайшие годы коронавирус будет оставаться угрозой жизни человека, и наша задача научиться с ним эффективно бороться и развивать при этом экономику и социальную сферу.

Дмитрий Шварц

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