Идеальный матрас – вещь очень субъективная, так как подбирается спальный аксессуар с учетом исключительно индивидуальных предпочтений, особенностей организма и даже привычек сна. Отчасти именно поэтому производители матрасов предлагают такой широкий ассортимент моделей, с разными наполнителями, пружинами и чехлами.

Перед тем, как купить матрас (а сделать это можно в торговых центрах вроде 4ROOM, в том числе онлайн), рекомендуем ознакомиться с несколькими базовыми советами.

Точный размер

Ортопедические матрасы с независимыми пружинами необходимо укладывать только соответствующие кроватные основания с широкими ламелями. Кроме того, важно точно измерить основание и выбрать матрас, который подходит по длине и ширине вплоть до сантиметра. Если взять матрас чуть больше или чуть меньше основания, спать будет некомфортно.

Аналогичная ситуация с высотой матраса. Желательно, чтобы изделие немного выступало сверху над бортиками мебели.

Жесткость

Подходящая жесткость спального аксессуара – понятие индивидуальное, поэтому перед покупкой лучше хотя бы пару минут полежать на предполагаемой покупке.

Если посмотреть на общие рекомендации, то детям и подросткам лучше спать на жестких матрасах, взрослым людям – на изделиях средней жесткости. Пожилым можно присматривать себе умеренно-мягкие матрасы.

Вес

Современные матрасы в подавляющем большинстве – ортопедические изделия. То есть, они предназначены еще и для того, чтобы правильно поддерживать тело человека во время сна, независимо от позы. Для этого в них есть независимые пружинные блоки и/или различные упругие наполнители.

В то же время учитывайте, что каждый тип пружин и набор наполнителей будет работать только тогда, когда вес лежащего на нем человека не превышает указанной производителем величины (обычно это 90-100 килограмм на спальное место). Если ваш вес больше – выбирайте усиленные модели.

Комфорт

Не забывайте о комфорте. Помимо пружин, искусственной пены или латекса в матрасах присутствует и верхний комфортный слой. Это может быть материал с эффектом памяти, который в комплексе с другими наполнителями или сам по себе, обеспечивает "невесомую" поддержку. Это может быть другая адаптивная пена, пена с массажным эффектом или даже охлаждающий гель.

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