Коронакризис – карантин – безработица. Какие профессии и навыки помогут украинцам выжить

Коронакризис продолжает свое смертоносное шествие по экономикам мира. Главным "лакмусом" является рынок труда. Только в прошлом году он сократился на 225 миллионов рабочих мест. Украина тоже "в тренде". Может ли измениться ситуация в этом году?

Международная организация труда считает, что экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, является худшим со времен Великой депрессии. Только в прошлом году COVID-19 нанес беспрецедентный удар по мировой экономике, уничтожив 225 миллионов рабочих мест.

Украина, как и все страны мира, также испытала на себе негативные последствия пандемии. За коронакризисный 2020 год безработица в нашей стране, по официальной статистике, выросла на треть. Согласно данным Госслужбы занятости, на 16 января 2021 года статус безработного имеют 477 тысяч украинцев, что на 33% больше, чем на эту же дату 2020 года (за 2019 год - 338,2 тысячи зарегистрированных безработных).

В ведомстве отмечают, что коронакризис стал серьезным испытанием для отечественного рынка труда. В нашей стране на протяжении прошлого года произошло существенное уменьшение количества вакансий с одновременным ростом уровня безработицы. Сохраняется дисбаланс между спросом и предложением: на одно рабочее место претендует 11 безработных. Среди них женщины составляют 56%, мужчины - 44%.

Также в Госслужбе занятости отмечают, что 606 тысяч украинцев все-таки нашли работу в течение 2020 года. Но тенденция печальна: по состоянию на середину января для 477 тысяч безработных имеется всего 43 тысячи вакансий (на 20,5% меньше, чем на эту же дату 2020 года).

В начале января в профессиональном разрезе больше всего предложений по трудоустройству представлены были для: 22% - квалифицированных работников с инструментом (швея, электромонтер, электрогазосварщик, слесарь-ремонтник, каменщик, маляр, монтер путей), 15% - рабочих по обслуживанию, эксплуатации оборудования машин (водитель троллейбуса, трамвая, оператор заправочных станций, тракторист), 15% - профессионалов (провизор, специалист госслужбы, учитель, воспитатель), 12% - работников сферы торговли и услуг (продавец, повар, охранник, полицейский).

Средняя заработная плата по вакансиям, поданным в службу занятости работодателями, составляет 7592 гривни. Но есть предложения работы со значительно более высоким уровнем оплаты труда (авиационный транспорт, ИТ, финансовая и страховая деятельность, сфера телекоммуникаций).

Услугами Госслужбы занятости в течение 2020 года воспользовались 2,2 млн граждан, из них 1,2 млн человек имели статус зарегистрированного безработного. Помощь по безработице получали 1,1 млн человек.

Ноу-хау в сфере трудоустройства

Учитывая ситуацию на рынке труда, Минэкономики и Государственный центр занятости совместно с Минцифры разработали проект обучения безработных IT-специальностям. Эксперимент пройдет в Киеве. При его успешном завершении, программу планируют расширить и на другие города Украины.

Обучение будет проводиться за счет средств Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы. Деньги Фонда могут использоваться, в том числе, и неформальными учебными заведениями - IT-академиями, IT-курсами и другими организациями, которые готовят квалифицированных IT-специалистов, но не имеют лицензий, сертификатов и аккредитации.

Отбором учебных заведений и участников (из числа зарегистрированных безработных) эксперимента будут заниматься специально созданные комиссии.

Обучение будет продолжаться не более шести месяцев. Затем работодатель обязан трудоустроить безработного, минимум, на год, с установленной заработной платой в размере не менее двух минимальных зарплат.

Остается только надеяться, что эксперимент будет успешным.

Краткосрочные перспективы

Международная организация труда прогнозирует три сценария развития рынка труда в 2021 году. При пессимистическом, количество рабочих мест сократится еще на 130 млн, при базовом - на 90 млн, а при оптимистическом - на 36 млн.

Исходя из цифр, заложенных в государственный бюджет Украины на 2021 год, нас ждет оптимистический сценарий. Согласно документу, уровень безработицы должен составить всего 9,2%. Для сравнения: во втором квартале 2020 года уровень безработицы в нашей стране составил 9,9%, что на 1,3% больше, чем в первом квартале (8,6%). Другими словами, количество нетрудоустроенных должно сократиться. Вместе с тем, в Европе ожидают, что официальная безработица в еврозоне превысит 10%.

Директор «Премии HR-бренд Украина», эксперт grc.ua Лариса Оныпко считает, что в этом году деловая активность может оживиться.

«Мы видим, что деловая активность бизнеса постепенно растет, и это, прежде всего, демонстрирует нам рост предложений от работодателей. Сохранится ли тенденция в 2021 году, зависит от многих факторов. Однако, на мой взгляд, такого кризиса, как в марте 2020 года, уже не будет. Потому что бизнес уже больше готов к условиям удаленной работы, чем в марте 2020-го, и оптимизация бизнес-процессов, их диджитализация и работа с эффективностью продолжаются», - отмечает она.

Однако, по ее словам, как и любой рынок, рынок труда – это баланс спроса и предложения: «Несмотря на рост вакансий, который мы наблюдаем, восстановление будет долгим процессом, и 2021 год тоже будет годом работодателя. Бизнес стремится нанять лучших из лучших за меньшие деньги. Видя в претендентах несоответствие знаний и навыков требованиям бизнеса, работодатели более склонны взращивать свои внутренние кадры, доучивать и переучивать работников, поэтому reskilling и upskilling будут зоной постоянного внимания работодателей».

Руководитель направления Executive Search компании grc.ua Александр Мельников в своем комментарии на официальном сайте компании отмечает, что в 2021 году процесс отбора сотрудников во многих случаях будет происходить онлайн, при этом будет расти многоканальность поиска кандидатов (сайты, соцсети, специализированные группы).

«Учитывая, как быстро меняются рынок и бизнес-процессы, будет в дальнейшем расти важность «софтов». К тому же, набирает весомости culture fit, поэтому для эффективного поиска важно понимать не только требования к опыту, но и необходимые компетенции и элементы культуры компании», - считает эксперт.

Мельников считает, что в 2021 году будут актуальны такие компетенции, как адаптивность, то есть умение быстро приспосабливаться к новым условиям, интерес к познанию нового, навыки управления людьми, ситуативное лидерство, а также аналитические навыки.

Если безработица в этом году действительно пойдет на спад на фоне завершения ковидной истории и подъема экономики, то все равно рынок труда перепрофилируется. Соискателям со стороны работодателей будут выставляться новые требования и условия работы. Поэтому уже сейчас украинцам следует готовиться к таким неизбежным ноу-хау.

Нана Черная

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