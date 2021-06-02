Как украинская сталь завоевывает мир

В июне 2021 года крупнейшему производителю стали в Украине – группе компаний "Метинвест" исполнится 15 лет. За это время ее предприятия произвели более 142 миллионов тонн стали – этого хватит для строительства 20 тысяч конструкций, подобных Эйфелевой башне. УНИАН собрал список самых масштабных проектов Украины и мира, в строительстве которых использовалась отечественная сталь.

Современные города невозможно представить без стали. Она окружает нас повсюду: в небоскребах, мостах, самолетах, кораблях, а также в таких привычных предметах быта, как компьютеры и даже иголки! Этот прочный, но в то же время эластичный материал будущего полюбился архитекторам и инженерам во всем мире.

Благодаря своим уникальным свойствам и удобству в обработке популярность стали ежегодно растет, и это демонстрирует мировая статистика. По результатам 2020 года, как сообщают в ассоциации World Steel Association, общий показатель выплавки стали во всех странах земного шара превысил 2 миллиарда тонн. Крупнейшим производителем этого сплава в мире является Китай – на Поднебесную приходится более половины указанного объема. В круг лидеров также входят Япония, Индия, Россия, Северная Корея, Германия, Турция, Бразилия, Италия, Тайвань и Украина.

В нашей стране показатели выплавки стали соответствуют общемировым тенденциям. Как сообщают в объединении «Укрметаллургпром», в 2020 году украинские горно-металлургические предприятия произвели более 20 миллионов тонн сплава металла с углеродом.

Важно отметить, что горно-металлургический комплекс по-прежнему является одной из бюджетообразующих отраслей нашего государства даже после сокрушительного удара, который нанес по ней наш северный сосед в 2014 году. По данным экспертов, на сегодня металлургия занимает четверть от всего промышленного производства в Украине и составляет десятую часть от государственного бюджета. Кроме того, металлургические предприятия являются градообразующими: они дают работу десяткам тысяч украинцев и инвестируют миллионы в благоустройство населенных пунктов, в которых базируются.

Крупнейшим производителем стали и в то же время одним из крупнейших работодателей в Украине является промышленная группа «Метинвест». В июне 2021 года ей исполнится 15 лет. За это время компания из локального производителя стали выросла в международную горно-металлургическую группу, которая включает в себя предприятия в ЕС и США, а также широкую сбытовую сеть по всему миру. В частности, в состав группы входят металлургические комбинаты «Азовсталь» и Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича, перекатные заводы Ferriera Valsider и Metinvest Trametal в Италии, британский производитель толстого листа Spartan UK, болгарское предприятие Promet Steel, Авдеевский коксохимический завод и «Запорожкокс», а также совместное предприятие «Запорожсталь».

За 15 лет своей работы предприятия «Метинвеста» произвели более 142 миллионов тонн стали. Для понимания, из этого колоссального объема можно построить 20 тысяч сооружений, подобных Эйфелевой башне!

В честь юбилея лидера украинской металлургии УНИАН собрал список самых значимых объектов, возведенных из стали «Метинвеста» как в Украине, так и за ее пределами, которые поддерживают имидж нашего государства и популяризуют украинскую сталь во всем мире.

Саркофаг в городе-призраке

Тридцать пять лет назад, 26 апреля 1986 года, произошла одна из крупнейших техногенных катастроф в истории человечества – авария на Чернобыльской атомной электростанции. Радиоактивное излучение распространялось с бешенной скоростью, угрожая не только Украине, но и соседним государствам, а острая лучевая болезнь уносила жизни людей. Первый защитный саркофаг над четвертым энергоблоком, на котором произошел взрыв, был построен за полгода. Однако, это было лишь временное решение, которое могло служить защитой от облучения не более 30 лет. А потому вопрос возведения нового саркофага стоял остро.

Монтажные работы по строительству второго саркофага – защитного сооружения под названием «Укрытие-2» - начались в 2012 году. Для возведения этого объекта требовалась не просто сталь. Ударная вязкость листового проката должна была превышать стандартные требования в 2-3 раза.

Для возведения саркофага «Метинвест» поставил около 13,3 тысячи тонн стали производства Metinvest Trametal.

В конце ноября 2016 года саркофаг полностью закрыл первое укрытие и стал крупнейшей наземной передвижной конструкцией: он составляет 165 метров в длину, 260 метров – в ширину и 110 метров – в высоту. Поместиться под этой аркой могут знаменитые американская статуя Свободы и лондонский Биг-Бен, а из металла, используемого в строительстве, можно было бы построить три Эйфелевых башни! Стоимость этого проекта оценивается в 1,5 миллиарда евро.

Удерживать радиоактивное излучение конструкция будет ближайшие 100 лет, а значит, как минимум, до 2116 года жители Украины и близлежащих стран могут спать спокойно.

Наведение мостов

Стройка века – именно так можно охарактеризовать историю знаменитого Дарницкого моста в Киеве, который первым в Киеве позволил пересекать Днепр поездам.

Праотец современного Дарницкого моста был возведен еще в 1868 году: в то время мост стоял на 11 опорах и имел одну железнодорожную колею. Мост трижды подрывали и возводили на его месте временные конструкции. В 1949 году мир увидел обновленный Дарницкий железнодорожный мост, на котором появилось уже две колеи для поездов. Однако на этом история его трансформаций не закончилась – спустя 50 лет мост перестал справляться с нагрузкой и нуждался в срочном ремонте.

Сооружение нового моста началось в 2004 году. При его строительстве было использовано 5,5 тысяч тонн продукции «Азовстали».

Сегодня мост включает в себя две железнодорожные колеи, шесть автомобильных полос и две пешеходные дорожки. За сутки по мосту может проехать 60 тысяч автомобилей и 120 пар поездов.

Другой знаменитый мост в Киеве – пешеходно-велосипедный стеклянный или, как прозвали его в народе, «Мост Кличко». Открыт он был в 2019 году. При строительстве моста было использовано 700 тонн стали производства предприятия «Азовсталь». Помимо металла архитекторы и строители также использовали бетон и стекло.

И хотя у киевлян нередко возникают вопросы к безопасности моста из-за частых известий о трещинах в стеклянных блоках, спорить с тем, что он украшает столицу – сложно.

Помимо киевских мостов, сталь «Метинвеста» скрепляет также множество подобных сооружений и в других уголках мира. Чего стоит только мост «Новая Европа» протяжностью 3,6 тысячи метров между Болгарией и Румынией, для строительства которого было использовано более 7 тысяч тонн арматурного проката, произведенного на заводе Promet Steel.

Также металл комбината «Метинвеста» – «Азовстали» использовался в производстве польского подвесного моста, соединяющего два исторических района Кракова, который в народе прозвали Мостом влюбленных.

Другой проект из стали украинского гиганта металлургии находится в израильском городе Беэр-Шева. Это 210-метровый мост в форме глаз, которые словно наблюдают за жителями города. Вес моста составляет 750 тонн, из которых 600 тонн – металлоконструкции, сделанные из толстого листа ММК имени Ильича.

Кроме того, украинский металл был использован в строительстве моста через Дунай в Словакии и моста через Дунаец в Польше.

Крупнейшие украинские стадионы

Крупные стадионы являются аренами для проведения футбольных матчей и других спортивных соревнований, а также крупными концертными площадками, собирающими зрителей во время выступления известных музыкантов. В «докоронавирусные» времена они служили центрами культурной жизни.

Главная украинская спортивная арена – НСК «Олимпийский» в Киеве, вмещающий в себя более 70 тысяч зрителей, в своем нынешнем виде сверкает сталью «Метинвеста». Для его финальной реконструкции, перед проведением чемпионата «Евро 2012», предприятия «Метинвеста» – ММК имени Ильича и «Азовсталь» – поставили горячекатаный лист для 7,5 тысяч тонн стальных конструкций.

На обновленном стадионе проходили концерты таких звезд мировой величины, как Мадонна, Джордж Майкл, Шакира, Red Hot Chili Peppers, Kasabian, Depeche Mode.

Другой масштабный проект, выполненный из стали «Метинвеста» – стадион «Донбасс Арена», возведенный в Донецке в 2009 году. При его строительстве было использовано 12 тысяч тонн стали производства комбината «Азовсталь».

До 2014 года арена была домашним стадионом футбольного клуба «Шахтер». Именно тут футбольный клуб обыграл «Челси» и «Арсенал», а также обошел итальянский клуб «Рома». Начиная с августа 2014 года, футбольные матчи на стадионе прекратились, а сам он превратился в центр распределения гуманитарной помощи.

Киевский ЦУМ и другие торгово-развлекательные центры

Не менее важную роль, чем стадионы, в культурной жизни украинцев играют крупные ТРЦ – места, в которые можно сходить на шоппинг, а в перерывах - посидеть в уютных кафе, посетить кинотеатры и развлечься.

Центральный столичный универмаг после его реконструкции – одно из таких мест. Новое дыхание главный торгово-развлекательный центр Украины получил в 2016 году и распахнул двери своего обновленного здания для посетителей. Для его реконструкции группа «Метинвест» поставила более 2 тысяч тонн стали.

Другой ТРЦ, выполненный из металла «Метинвеста» - столичный «Космополит», до декоммунизации известный киевлянам как «Большевик». Славится торговый центр своей большой ледовой ареной, а также вмещает в себя множество магазинов различных групп товаров, боулинг, кинотеатр, кафе и детскую игровую зону. При его строительстве было использовано около 1,8 тысяч тонн металлоконструкций, произведенных из стали ММК имени Ильича.

Также из стали «Метинвеста» построен один из новейших столичных ТРЦ – LAVINA Mall, который считается одним из крупнейших в Европе. Общая площадь здания составляет свыше 170 тысяч квадратных метров. Для его строительства группа «Метинвест» поставила 3,6 тысяч тонн арматуры, труб, фасонного и листового проката.

Энергия солнца

Сталь «Метинвеста» используется не только в архитектурных проектах, но и в альтернативной энергетике. Компания предоставила более 2,5 тысяч тонн рулонного проката для строительства одной из крупнейших в Западной Украине солнечных электростанций, расположившейся во Львовской области.

Общая мощность второй очереди проекта, запущенной в 2019 году, составляет около 72 МВт. Для понимания: такой мощности достаточно, чтобы обеспечить электричеством около 8 тысяч квартир или 500 современных троллейбусов.

Проект был профинансирован Европейским банком реконструкции и развития и Фондом чистых технологий на общую сумму 24,2 миллиона евро.

Покорители волн

Мало кто знает, но украинский металл регулярно бороздит водные просторы во всем мире. А все потому, что сталь «Метинвеста» использовалась в производстве многих международных танкеров, сухогрузов и лайнеров.

Одни из тех судов, которые выполнены из отечественного сплава – крупнейшие танкеры-асфальтовозы: T.ESRA и Т.AILIN. Судна оборудованы специальными емкостями для перевозки битума, который используется при производстве дорожного покрытия. Их длина составляет более 156 метров, а ширина – 25 метров.

Следующее плавучее средство передвижения из стали «Метинвеста» - паром BAST IV, выполненный турецкой судоверфью для норвежского клиента и спущенный на воду в 2016 году. Его длина составляет 143 метра, а ширина – около 21 метра. Всего турецкая компания построила из украинского металла четыре судна, для производства которых группа «Метинвест» в 2016 году направила более 5,6 тысяч тонн толстого листа производства ММК имени Ильича и «Азовстали».

Не менее интересный объект – сухогруз Algoma Innovator, который был создан на хорватском предприятии «Ульяник». Для его строительства «Метинвест» поставил 7,5 тысяч тонн стали производства ММК имени Ильича, «Азовстали» и Trametal. Судно было спроектировано для работы на Великих озерах в Северной Америке, и его габариты весьма внушительны: длина составляет 198 метров, а ширина – 23 метра.

На судоверфи «Ульяник» из стали «Метинвеста» был построен также крупнейший земснаряд в мире – фрезерное дноуглубительное судно Willem van Rubroeck. В его строительстве было использовано свыше 8,7 тысяч тонн стали украинского производителя.

Другой проект хорватской компании «Ульяник» и украинской горно-металлургической группы – двухсотметровый плавучий автомобилевоз Siem Ashanti, способный развивать скорость до 19 узлов. На его тринадцати палубах можно разместить около 7 тысяч машин. В строительстве плавучего гиганта было использовано около 8 тысяч тонн судолиста «Азовстали» и ММК имени Ильича.

А завершает список международных судов из украинской стали – современный круизный лайнер MSC Seaside, простроенный в 2017 году на верфях итальянской компании Fincantieri. При его строительстве было использовано 23 тысячи тонн судостали Trametal. Лайнер осуществляет круизы в Карибском море с выходом в порты Майами, а на его огромной территории размещен один самых больших и интерактивных аквапарков.

Помимо международных плавучих средств «Метинвест» может похвастаться поставкой металла для строительства целого флота одного из крупнейших украинских агрохолдингов «Нибулон», который насчитывает 85 судов (для сравнения, в крупнейшем пиратском флоте Генри Моргана в лучшие времена было всего 37 кораблей), а также плавучего крана Nibulon Max.

Итальянское «возрождение»

В прошлом году в итальянском городе Генуя произошло торжественное событие – на месте трагически обрушившегося два года назад и унесшего жизни 43 человек моста Моранди местные власти открыли новый – мост Святого Георгия.

Для строительства нового моста украинский «Метинвест» поставил 18,5 тысяч тонн высокопрочного проката производства «Азовстали» и Trametal, что составило 95 процентов от общего объема использованных металлоконструкций.

По задумке архитектора, новый мост напоминает большой белый корабль, который летит над долиной, и является сплошным полотном из стали длиной более километра. При этом, мост может похвастаться «умными» технологиями: за состоянием всех конструкций «следят» роботы, а освещают его фотоэлектрические панели.

Небоскребы Лондона и Нью-Йорка

Любимое место влюбленных Лондона – 72-этажный небоскреб The Shard (в переводе с английского «осколок») – имеет украинское сердце и также частично выполнен из стали «Метинвеста». В его строительстве было использовано более 5 тысяч тонн листа украинского производителя. Свое название высотное здание получило за необычную форму и стеклянную облицовку, которая красиво играет на солнце.

Небоскреб занимает четвертое место по высоте среди зданий Европы и 45 место в мире: его высота составляет 309 метров. На вершине здания расположена смотровая площадка – наивысшая точка в Туманном Альбионе.

Другой масштабный проект, построенный с помощью украинской промышленности – комплекс «Хадсон-Ярдс» в Нью-Йорке. Полное завершение строительства ожидается ближе к 2024 году.

Для этого проекта «Метинвест» уже поставил 9 тысяч тонн листовой стали производства Trametal.

По задумке архитекторов, комплекс будет включать в себя офисные и жилые небоскребы, торговый центр, сквер, концертный комплекс, школу и парки. А этот район называют крупнейшим частным проектом в сфере недвижимости в истории США.

Ворота Панамского канала

Еще один значимый проект, при реализации которого был использован украинский металл – шлюзовые ворота Панамского канала. При их строительстве на этапе реконструкции и расширения канала было использовано 9 тысяч тонн стали производства Trametal.

Панамский канал протяженностью 77 километров соединяет Панамский залив Тихого океана с Карибским морем и Атлантическим океаном и имеет важное геополитическое значение: ежегодно через него проходят почти 14 тысяч судов, которые перевозят около 280 миллионов тонн грузов (5 процентов от общих мировых океанских перевозок). Для увеличения проходимости канала продолжаются работы по его расширению.

…И это далеко не полный список международных и украинских проектов, при реализации которых была использована отечественная сталь!

Глядя на этот внушительный список, убеждаешься, что металл – повсюду, и, если осмотреться по сторонам, сложно найти хотя бы один предмет, в производстве которого он не использовался бы. Сталь стала одним из самых популярных строительных материалов, она использовалась в строительстве таких масштабных проектов, как знаменитый Нью-Йоркский небоскреб Empire State Building или уже упомянутая нами Эйфелевая башня в Париже. Чем дальше, тем больше архитекторы убеждаются в удобстве, практичности и красоте этого металла.

Из стали выполнено множество шедевров современной архитектуры и искусства во всем мире. И особенно приятно осознавать, что во многих из них – частичка Украины.

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