Как правительство предлагает усилить защиту работников

Кабмин направил в Верховную Раду законопроект об усилении защиты прав работников. УНИАН разбирался, о чем идет речь в документе и действительно ли изменения в сфере трудовых отношений направлены на защиту наемных работников.

На рынке труда грядут очередные новшества. Кабмин одобрил и направил в Верховную Раду законопроект об усилении защиты прав работников. По крайней мере, так это преподносится.

В Минэкономики утверждают, что документ поможет наладить «конструктивный диалог для сохранения трудового потенциала страны». При этом, чиновники уверяют, что это не украинская задумка, а одно из обязательств Украины по Соглашению об ассоциации с ЕС имплементировать европейские принципы трудовых отношений.

«Одобренный законопроект - пример совместной кропотливой работы всех сторон социального диалога. Путем сложных переговоров, учета всех позиций удалось разработать документ, который согласован без замечаний и со стороны профсоюзов, и работодателей. Кроме того, крайне важно, что законопроект приближает нас к Европе, мы выполняем Соглашение об ассоциации», - отметил заместитель министра экономики Игорь Дядюра.

Основные изменения

Среди основных нововведений законопроекта:

обязательное уведомление работодателями профсоюзов о запланированном массовом сокращении работников, а также предоставление информации для разработки мер по уменьшению масштабов увольнения;

уточнение критерия массового увольнения;

право всех работников на заключение коллективных договоров, в том числе, работающих у ФОПов;

возможность распространения норм отраслевого соглашения на всех работодателей соответствующей индустрии;

корректировка срока действия условий коллективного договора в случае смены собственника юридического лица, либо его обособленного структурного подразделения;

информирование работников об условиях коллективного договора не только до начала их работы, а также, если договор заключен позже и когда в него вносятся изменения.

Кроме того, как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, действующее законодательство в сфере труда и занятости требует учета норм закона «Об основах предотвращения и противодействия дискриминации в Украине». В частности, чтобы дать возможность людям, подвергшимся дискриминации в сфере труда, обратиться в суд с заявлением о восстановлении нарушенных прав. И в целом для недопущения дискриминации в объявлениях по трудоустройству.

Трудовые отношения по-новому

Управляющий партнер ЮК Winner Игорь Ясько обращает внимание, что предлагаемые трудовые изменения, в основном, коснулись трех сфер - коллективного договора, антидискриминации и массовых увольнений.

Если говорить о коллективном договоре, то, среди новшеств – участие в коллективно договорном регулировании физлиц, использующих наемный труд.

«В проекте закона теперь установлено право всех работников на заключение коллективных договоров, в том числе работающих у работодателей - физических лиц. Также предусмотрено информирование работников об условиях коллективного договора не только до начала их работы, а также, если договор заключен позже и когда в него вносятся изменения. Кроме того, законодательство усовершенствовано с учетом норм закона «О принципах предотвращения и противодействия дискриминации в Украине» и указано, что работодатель имеет право свободного выбора среди кандидатов на занятие рабочего места. Запрещается необоснованный отказ в приеме на работу, то есть, отказ без каких-либо мотивов или на основаниях, не касающихся квалификации или профессиональных качеств работника, или на основаниях, не предусмотренных законом. По требованию человека, которому отказано в работе, работодатель обязан письменно сообщить о причине отказа», - подчеркнул эксперт.

Что касается массовых увольнений, то юрист напоминает: профсоюзной организации необходимо направить письменное уведомление о запланированном массовом увольнении и объяснить, что происходит.

«Не позднее, чем через три месяца с даты принятия решения о массовом высвобождении работников, работодатель должен провести консультации с представителями профсоюза о мерах по предотвращению увольнения, сведения его к минимуму и смягчению неблагоприятных последствий, что очень важно», - говорит Ясько.

Советник АО Arzinger Алеся Павлинская подчеркивает, что реформа устаревшего трудового законодательства абсолютно оправдана – оно не только не соответствует вызовам современности, но и частично противоречит международным актам - конвенции и рекомендациям МОТ, а также Директивам ЕС.

«Предлагаемый законопроект унифицирует и приводит в соответствие с упомянутыми актами КЗоТ и другие нормативные акты, которые регулируют трудовые правоотношения в Украине. Но, на мой взгляд, каких-либо революционных изменений не вносит», - отметила эксперт.

К, примеру, предлагается осовременить терминологию. В частности, использовать привычное всем слово «работодатель» вместо «собственник или уполномоченный орган». А общие нормы о запрете дискриминации, включая ряд особых признаков, предлагается расширить и продублировать в других частях КЗоТ, в законах «О рекламе», «О занятости населения». В случае нарушения требований о «недискриминации» в части рекламы о вакансиях, Гоструда имеет право накладывать финансовые санкции на такого рекламодателя.

«Что касается изменений в части коллективных договоров, то уточняется, что их можно заключать и с физическими-лицами предпринимателями, использующими наемный труд, но вряд ли будет наплыв желающих. Также уточняется, что коллективный договор может заключаться исключительно по инициативе одной из сторон. В настоящее время нормы более императивны и предписывают заключение такого договора на любом предприятии в течение трех месяцев после его регистрации. Вместе с тем, абсолютно очевидно, что при отсутствии инициативы самого коллектива, заключить такой договор, требовать его существования на предприятии, что на практике иногда имеет место при проверках Гоструда, бессмысленно», - подчеркнула эксперт.

Еще одним значимым новшеством законопроекта она назвала обязанность работодателя информировать новых работников об условиях коллективного договора до начала работы, а также в недельный срок после его заключения или внесения в него изменений. Порядок такого ознакомления с текстом договора должен содержаться в самом договоре. За нарушение этой обязанности на должностных лиц работодателя возлагается небольшой штраф. Текст колдоговора размещается на официальных веб-страницах обоих сторон колдоговора.

«Интересное нововведение и относительно порядка действия отраслевого и межотраслевого соглашений. Предлагается в обязательном порядке распространить действие их положений на всех работодателей соответствующей индустрии (с некоторыми условиями). В настоящий момент этот момент императивно не урегулирован», - отмечает юрист.

Что касается порядка массового увольнения сотрудников, то, по словам Павлинской, законопроектом вводится требование информировать Службу занятости не только о таком запланированном массовом увольнении, но и о проведении консультации с профсоюзом.

«Эти консультации и ранее были обязательны при любых сокращениях, но требование включать информацию о проведении этих консультаций в форму обязательной отчетности появляется впервые», - пояснила она.

Дополнительно, по словам юриста, немного меняются и сами критерии для определения увольнения массовым, но новый порог будет иметь значение только для крупных предприятий - с более чем тремя сотнями работниками. При этом вводится важное уточнение: ситуативное увольнение по окончанию срока трудового договора (например, если сотрудники набирались под определенный проект) не будет считаться массовым, даже если по количественному критерию будет попадать под такое определение.

«В целом, изменения относительно массовых увольнений, на мой взгляд, не являются революционными, и лишь в некоторой части поменяют порядок взаимодействия работодателей со Службой занятости», - подытожила эксперт.

На данный момент законопроект рассматривается в профильном парламентском комитете. В него, с большой долей вероятности, еще будут вноситься изменения. И только после принятия закона можно будет сказать точно, усилится ли защита прав работников.

Нана Черная

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