Кабинет министров утвердил порядок распределения бюджетных назначений.

Кабинет министров принял постановление об утверждении порядка распределения бюджетных назначений на мероприятия, связанные с вакцинацией населения и предотвращением распространения болезни COVID-19.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов.

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Объем финансирования по соответствующей бюджетной программе составляет 3 млрд гривен.

В соответствии с указанным порядком определяется механизм предоставления обращений о распределении бюджетных назначений, ответственность главных распорядителей за целевое и эффективное использование бюджетных средств, а также проведение мониторинга информации об использовании этих средств и представление соответствующих материалов правительству и Комитету Верховной Рады по вопросам бюджета и тому подобное.

Коронавирус в Украине: последние данные

По состоянию на утро 24 мая в Украине зафиксировали 1 тыс. 334 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.

За все время пандемии в Украине заболели 2 млн 183 тыс. 855 человек. Выздоровели 1 млн 957 тыс. 560 человек. ПЦР-тестов проведено 10 млн 022 тыс. 457. Летальных случаев зарегистрировано 49 тыс. 436.

В Украине наблюдается положительная динамика по заболеваемости коронавирусом – девятую неделю подряд все эпидемические показатели улучшаются.

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Автор: Леся Лещенко