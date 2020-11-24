В последнюю пятницу ноября акция “BLACK FRIDAY” беспощадно громит цены на товары. В этом году компания “Цитрус” решила с особой тщательностью подойти к вопросу ценообразования и выжать из стоимости топовых брендов топовые скидки.
В связи с пандемией акция проходит с 23 по 30 ноября. Цель увеличения срока акции - распределить поток покупателей на неделю, чтобы избежать возникновения очередей.
Ознакомиться со всеми предложениями можно на сайте интернет-магазина.
А вашему вниманию представляется ТОП-5 цен, из которых “Цитрус” выжал все возможные соки:
- MacBook Air 2020 - всего 29 999 грн вместо 37 999 грн - это именно та ситуация, когда давно мечтал о САМОЙ БОЛЬШОЙ скидке.
- iPhone 12 - 29 999 грн вместо 35 999 грн - “Apple” представила великолепную возможность перейти на отборные яблоки.
- Samsung Galaxy S10 - 14 999 грн вместо 18 999 грн - такие скидки не часто можно увидеть в галактике “Samsung”.
- Realme TV 32 - 4 299 грн вместо 4 999 грн - ультраяркий экран сделает жизнь еще более красочной.
- Электровелосипед Like.Bike Loon - 13 499 грн вместо 17 999 грн - самый безопасный транспорт в период пандемии.
“Цитрус” заботится о своих клиентах и рекомендует совершать покупки онлайн. Компания обновила условия доставки товара: доставка за 1 копейку от “Новой Почты”, “Укрпочты” и сервиса “Justin”. Также, при заказе от 1 000 грн, за 1 копейку можно воспользоваться быстрой курьерской доставкой до дверей за 2 часа. На выходных магазины сети работают в режиме выдачи интернет-заказов, строго придерживаясь карантинных требований.
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