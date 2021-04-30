Стоимость двигателей составляет почти 6 млн евро.

Итальянская компания покупает дополнительно 10 украинских двигателей для европейской ракеты-носителя Vega.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел.

"Конструкторское бюро "Южное", Производственное объединение "Южный машиностроительный завод им. А. М. Макарова" и итальянская компания AVIO S.p.A достигли договоренности о дополнительных поставках 10 двигателей украинского производства для ракеты-носителя Vega на общую сумму почти 6 млн евро", - говорится в сообщении.

В МИД отметили, что итальянская сторона подтвердила готовность к расширению сотрудничества 28 апреля.

Как отметил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, усилия украинских дипломатов в Италии сыграли важную роль в достижении этой договоренности.

"Расширение участия в европейской программе Vega свидетельствует о надежности и конкуренции инженерных разработок украинского ракетно-космической отрасли. Качественный высокотехнологичный экспорт развивает украинскую экономику, обеспечивает заказ для предприятий, рабочие места для украинских специалистов. Сопровождение таких контрактов входит в топ-приоритетов МИД, и усилия украинских дипломатов в Италии сыграли важную роль в достижении этой договоренности", - цитирует его пресс-служба.

Действующий контракт на поставку 11 блоков маршевого двигателя (БМД) рассчитан до 2023 года. Семь блоков уже поставлены, один - будет отгружен заказчику в ближайшее время, еще три - в процессе производства.

Читайте такжеКосмическая отрасль Украины в ожидании команды: "старт"

Ракета-носитель Vega: что известно

Ракета-носитель легкого класса Vega является совместным проектом Европейского космического агентства и Итальянского космического агентства. ГП "КБ "Южное" и ГП "ПО "Южный машиностроительный завод" сотрудничают с итальянской компанией AVIO S.p.A. по программе Vega с 2004 года. За эти годы было изготовлено и поставлено более 20 блоков маршевого двигателя, последние из которых - в начале 2021 года.

Особенностью БМД является возможность многократного запуска во время полета (до 5 включений), благодаря чему обеспечивается разведение спутников на разные орбиты.

Италия является одной из стран-основательниц Европейского космического агентства и относится к числу трех основных контрибуторов вместе с Германией и Францией.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Богдан Слуцкий