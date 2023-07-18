Интерпайп ни при каких условиях и ни в каком формате не работает на рынке РФ.

Украинская промышленная компания Интерпайп опровергает ложную информацию, распространенную на прошлой неделе в СМИ, о сотрудничестве с Российской Федерацией.

Как подчеркивается в сообщении компании, патриотическая позиция Интерпайп всегда была раздражителем для РФ. Так, еще в 2019 году Российская Федерация ввела эмбарго на продукцию компании и внесла ее руководство в санкционные списки.

"Интерпайп ни при каких условиях и ни в каком формате не работает на рынке РФ. Серия публикаций в ангажированных и недобросовестных СМИ на эту тему является недостоверной и инициированной недобропорядочными конкурентами с целью нанесения ущерба деловой репутации компании, как ведущего национального производителя стальных труб и железнодорожной продукции", - заявляет компания.

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В компании также подчеркнули, что с самого начала полномасштабной агрессии Российской Федерации помогают удерживать экономическую стабильность страны: "Наши заводы, особенно в Никополе, работают в условиях постоянных артиллерийских обстрелов со стороны рашистов. Компания стабильно выплачивает заработную плату всем сотрудникам. Интерпайп оказывает системную помощь Вооруженным Силам Украины, медикам и гражданским. Сейчас почти 1 тыс. наших работников служит в рядах ВСУ и территориальной обороны".

Сейчас продукция Интерпайп экспортируется на мировые рынки Евросоюза, США, стран Ближнего Востока. Компания является поставщиком продукции мировым лидерам нефтегазовой отрасли и машиностроения: ThyssenKrupp, Liebherr, ADNOC, Qatar Petroleum, Alstom, Siemens, VTG, Deutsche Bahn, и тому подобное. Также Интерпайп является многолетним надежным партнером нефтегазовой отрасли Украины.

Интерпайп – украинская промышленная компания, производитель стальных труб и железнодорожной продукции. Продукция компании поставляется более чем в 80 стран мира через сеть торговых офисов, размещенных на ключевых рынках Ближнего Востока, Северной Америки и Европы. В 2022 году Интерпайп реализовал 384 тыс. т трубной продукции и 87 тыс. т железнодорожной продукции. Продажа железнодорожных продуктов осуществляется под брендом KLW.

В Интерпайпе работают 10 тыс. сотрудников. В 2022 году компания перечислила в бюджеты всех уровней 2,8 млрд грн.