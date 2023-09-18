Налоговая нагрузка на 1 литр проданного в рознице горючего в сети ОККО достигает 2,4 гривны/литр – значительно выше, чем у конкурентов.

На топливном рынке Украины налоговая нагрузка на АЗС-трейдеров распределена очень неравномерно. Наибольшие суммы налогов в пересчете на одну заправку уплачивает в государственные бюджеты и фонды сеть ОККО. В большинстве других АЗС-сетей этот показатель может быть в 10 или более раз ниже. Такие расчеты обнародовал Институт социально-экономической трансформации (ИСЭТ) в своем исследовании о теневом секторе на рынках подакцизных товаров в Украине (см. полностью – по ссылке ).

Соответственно, и по абсолютным показателям уплаты налогов ОККО является однозначным лидером среди автозаправочных сетей Украины. По подсчетам директора консалтинговой компании "А-95" Сергея Куюна, имея долю продаж на рынке в 22%, эта компания уплатила более 50% всех налогов в топливном ритейле. Сама компания на своем корпоративном сайте отчитывается, что за первое полугодие-2023 перечислила в бюджет и государственные фонды более 1,8 миллиарда гривен налогов от операционной деятельности, из них за второй квартал – 976 миллионов гривен.

Согласно обнародованным в исследовании ИСЭТ данным, во втором квартале 2023 года каждый из автозаправочных комплексов ОККО в среднем заплатил почти 1,8 миллиона гривен налогов на прибыль, сборов в Пенсионный фонд и единых социальных взносов. Для сравнения: в 21 компании из 30 охваченных исследованием уплата налогов за второй квартал 2023 года была ниже 200 тысяч гривен в пересчете на 1 АЗС.

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Консалтинговая группа А-95, опираясь на статистику ГНС, подсчитала и налоговую нагрузку на 1 литр проданного в рознице топлива. В сети ОККО она достигает 2,4 гривни/литр – значительно выше, чем у конкурентов. В частности, у большинства АЗС-операторов этот показатель составляет 1 гривня/литр или меньше.