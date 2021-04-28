По его словам, целесообразно ввести механизмы налоговых льгот для предприятий, создаваемых молодыми людьми.

В Украине необходимо пересмотреть и комплексно изменить действующие программы государственной поддержки строительства доступного жилья для молодежи, которые на сегодня фактически не работают.

Об этом написал лидер партии «За майбутнє», народный депутат Игорь Палица в своем блоге на сайте «Корреспондент».

По его словам, целесообразно внедрить механизмы налоговых льгот для предприятий, создаваемых молодыми людьми, и если доходы от их деятельности направляются на строительство доступного жилья.

«Только за последний год, с января 2020-го по февраль 2021-го, количество граждан уменьшилось на 347,6 тыс. За прошлый год смертность более чем вдвое превысила рождаемость.

В частности, в течение 2020 года родилось 293,5 тыс. украинцев, умерли – 616,8 тыс. Это самый низкий уровень рождаемости за последние 10 лет. И ситуация ухудшается катастрофическими темпами – в январе этого года родилось 21,9 тыс. малышей, а умерли 57,7 тыс. украинцев», – отметил Игорь Палица.

Он подчеркнул, что власть должна срочно разработать и воплотить в жизнь комплексную Стратегию демографического развития, которая будет включать меры по стимулированию рождаемости, усилению соцзащиты и поддержки бизнеса.

Игорь Палица подчеркнул, что Стратегия должна включать базовые показатели в конкретных цифрах, которые должны достигаться Кабинетом Министров ежегодно. А если правительство не справляется, его необходимо отправлять в отставку в полном составе.

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Автор: Иван Бойко