Пока мощности "Рапида" расположены за пределами Харьковщины.

С началом войны России против нашего государства мощности завода, который приобрел харьковский предприниматель Вадим Слюсарев, перевезли в западные области Украины и в Венгрию. Причина такой релокации очевидна - спасение оборудования от разрушительных последствий вражеских атак российских оккупантов и его сохранение для дальнейшего возобновления работы.

Во время войны убийственная и разрушительная угроза нависла над каждым украинцем и ценными ресурсами нашего государства. Особое любопытство врага приковано к уничтожению экономического потенциала Украины, в частности, ее промышленных мощностей. В непосредственной близости к зоне боевых действий находился и Харьковский завод "Рапид".

Директор "Рапида" Юрий Степанец рассказал, что ценное оборудование предприятия требует особого внимания и ухода. По этой причине было принято решение о его временной частичной эвакуации. По словам руководителя, срочно начали поиск нужных локаций в западных областях Украины для хранения, в частности, высокоточной техники, больших станков и сложных инженерных конструкций.

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- Часть оборудования с меньшими степенями чувствительности к внешним факторам была перемещена для хранения в одну из западных областей Украины. Отдельные наиболее уязвимые единицы производственного цикла были перемещены в Венгрию, поскольку там удалось найти локацию, параметры которой соответствовали требованиям по размерам, вентиляции, защите от влаги и т.д., а также с юридически закрепленными гарантиями со стороны стороны, отвечающей за целостность и надлежащее содержание имущества, – отметил Степанец.

Пока мощности "Рапида" расположены за пределами Харьковщины, но директор завода подчеркивает, что предприятие вернется в Украину. Это произойдет тогда, когда будет разрешать ситуация безопасности.

- Планируем полное восстановление производства и его развитие для восстановления нашего государства после победного завершения войны, – прокомментировал он.