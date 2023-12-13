Предприятия и бизнес часто используют для хранения и обработки данных офисное оборудование или собственные устройства менеджеров. Однако если все данные хранятся на локальном сервере в офисе или на домашнем компьютере, отсутствие электроэнергии во время блэкаутов становится серьезным вызовом. В этом случае сервер VDS может стать надежным решением. Серверный парк для такой услуги находится в дата-центрах в Украине и за рубежом. Эти дата-центры обладают высоким уровнем защиты и резервными источниками питания, такими как генераторы, с помощью которых они могут работать автономно в течение нескольких дней и даже недели. А зарубежным серверам совсем не угрожают блэкауты, поскольку в Европе нет обстрелов критической инфраструктуры.

Сегодня мы расскажем об особенностях VDS и преимуществах по сравнению с другими видами хостинга.

Что такое VDS сервер

VDS-сервер является одним из видов хостинга, предполагающего использование виртуального сервера. Виртуальный сервер – это реализованный на базе физического сервера логический объект, имеющий отдельные ресурсы, оперативную память, пропускную способность и другие компоненты. Принцип работы VDS-хостинга состоит в том, что несколько виртуальных серверов могут быть размещены на одном физическом сервере без взаимного воздействия друг друга на работу.

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Отличия VDS сервера от обычного хостинга

Самое главное отличие VDS-сервера от обычного хостинга заключается в том, что использовать его можно не только для размещения сайтов, но и для других целей — устанавливать программы для бизнеса, хранить тяжелые данные, создавать среду для разработки и т.д. Кроме того, VDS-хостинг дает возможность использовать более широкий спектр функций, которые не доступны на обычных хостингах.

Как бизнесу использовать VDS

Итак, VDS-хостинг – это услуга, которую можно использовать в разных целях:

Размещение крупных сайтов с большим трафиком;

Организация виртуального офиса, позволяющего работникам совместно работать в одной среде;

Установка бухгалтерских программ, систем управления бизнесом, CRM;

Разработка и тестирование программ и приложений и многое другое.

VDS сервер для IP-телефонии

IP-телефония – это технология передачи голосовых звонков через Интернет, которая используется для организации колл-центров и работы службы техподдержки. Она тоже может понести потери связи во время блекаута в электросети. Чтобы избежать этого, можно использовать сервер VDS для размещения инфраструктуры IP-телефонии. На VDS сервере вы можете установить специальное программное обеспечение для IP-телефонии и настроить удаленный доступ для менеджеров или операторов.

VDS сервер на Windows для бухгалтерии

Бухгалтерия — это сфера деятельности, требующая постоянного доступа к финансовым данным и программному обеспечению. VDS сервер на Windows — это идеальное решение для тех, кто работает с бухгалтерскими программами, работающими на ОС Windows. Вы можете установить на свой VDS сервер одну лицензионную ОС и один лицензионный пакет приложений, и дать нескольким работникам удаленный доступ к работе с ними. Благодаря этому можно существенно сэкономить.

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VDS сервер для видеонаблюдения

Главная задача видеонаблюдения – бесперебойная работа системы в режиме реального времени, даже в случае блекаутов или других технических проблем с основной сетью. Блэкаут может привести к остановке работы системы или потере данных. Для объектов с повышенным уровнем защиты такие сбои недопустимы. Благодаря VDS-хостингу данные хранятся на внешнем сервере, что снижает риск потери данных.

Вывод

VDS сервер позволяет обеспечить достаточный уровень безопасности для ваших данных. Многие компании работают с конфиденциальной информацией, которая может быть чувствительна к взлому или краже. Благодаря использованию VDS-хостинга вы можете обеспечить собственный уровень безопасности и контроля над вашими данными. Дешевые VDS-хостинги также могут быть достаточно удобны для компаний с ограниченным бюджетом.