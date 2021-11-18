С 24 по 26 ноября 2021 г. в Международном выставочном центре (павильон 1А) состоится Международная специализированная выставка ГЕЙМИНГ ИНДУСТРИЯ - крупнейшее событие гемблинга в Украине, где соберутся представители казино, iGaming-компаний, разработчики оборудования и софта, digital-эксперты.

Это уже другая масштабная выставка после законопроекта о запрете игорного бизнеса, которая на одной площадке собирает большое количество экспертов и любителей гемблинга.

КОНФЕРЕНЦИЯ

В рамках выставки "ГЕЙМИНГ ИНДУСТРИЯ" состоится Международная Конференция GI:Connectig the Dots, которая поможет понять аспекты игорного бизнеса и найти ответы на самые актуальные вопросы.

Партнер Конференции – компания PARIMATCHUKRAINE

Круглый стол "Игорный бизнес в Украине – диалог между государством и бизнесом"

24 ноября в 11:30 Конференция GI: Connecting the Dots начнется круглым столом "Игорный бизнес в Украине – диалог между государством и бизнесом"

Спикеры круглого стола:

Иван Рудый – председатель Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей

Борис Баум – Первый заместитель Председателя Консультационно-экспертного совета Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей

Антон Кучухидзе – Глава Ukrainian Gambling Council.

Акредитация прессы по ссылке: https://bit.ly/giaccredunian

СПИКЕРЫ

Конференция соберет украинских и иностранных спикеров, чтобы обсудить самые актуальные вопросы гемблинга сегодняшнего дня.

Тарас Мирошниченко, директор Shangri La в Украине, расскажет, как меняется восприятие казино в Украине, а генеральный директор Slots City.

Олег Конончук выступит с докладом по теме "Старт официального рынка гемблинга в Украине: ожидания и реальность".

Юрий Титков – CEO Martech-компании MR FISH уделит внимание тенденциям iGaming рынка Украины.

Лаша Шихашвили – основатель Gambleware Solutions расскажет, как создать и модернизировать современную команду профессионалов.

Среди иностранных спикеров выступят Олаф Шимпф – руководитель отдела продаж Edict eGaming GmbH и Marcin Sapinski – Консультант Igaming, Эксперт по рынкам CEE.

Более подробную информацию можно найти по ссылке: https://bit.ly/giprogunian

УЧАСТНИКИ

Свое участие в выставке уже подтвердили более 40 компаний из 12 стран. Среди них – Генеральный спонсор – компания Novomatic, Спонсор выставки – IGT. Среди участников – Euro Games Technology и CT Gaming из Болгарии, Gambee из Словении, Merkur Gaming из Германии, Apex Gaming из Чехии, CTC Holdings из Латвии и многие другие.

Участники представят вниманию посетителей новинки по всем направлениям отрасли: специальная мебель для казино и игровых залов, запасные части и комплектующие, оборудование для операций с банкнотами и монетами, и, конечно, многое другое.

Особенностью этой выставки станет упор на онлайн-операторах и поставщиках.

Свою продукцию представят EGT Digital, LVBet, AGT Software и другие.

КОНТАКТЫ

Аккредитация прессы по ссылке: https://bit.ly/giaccredunian

https://bit.ly/giunian

[email protected]

Автор: Иван Бойко