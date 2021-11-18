Это уже другая масштабная выставка после законопроекта о запрете игорного бизнеса, которая на одной площадке собирает большое количество экспертов и любителей гемблинга.
КОНФЕРЕНЦИЯ
В рамках выставки "ГЕЙМИНГ ИНДУСТРИЯ" состоится Международная Конференция GI:Connectig the Dots, которая поможет понять аспекты игорного бизнеса и найти ответы на самые актуальные вопросы.
Партнер Конференции – компания PARIMATCHUKRAINE
Круглый стол "Игорный бизнес в Украине – диалог между государством и бизнесом"
24 ноября в 11:30 Конференция GI: Connecting the Dots начнется круглым столом "Игорный бизнес в Украине – диалог между государством и бизнесом"
Спикеры круглого стола:
Иван Рудый – председатель Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей
Борис Баум – Первый заместитель Председателя Консультационно-экспертного совета Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей
Антон Кучухидзе – Глава Ukrainian Gambling Council.
Акредитация прессы по ссылке: https://bit.ly/giaccredunian
СПИКЕРЫ
Конференция соберет украинских и иностранных спикеров, чтобы обсудить самые актуальные вопросы гемблинга сегодняшнего дня.
Тарас Мирошниченко, директор Shangri La в Украине, расскажет, как меняется восприятие казино в Украине, а генеральный директор Slots City.
Олег Конончук выступит с докладом по теме "Старт официального рынка гемблинга в Украине: ожидания и реальность".
Юрий Титков – CEO Martech-компании MR FISH уделит внимание тенденциям iGaming рынка Украины.
Лаша Шихашвили – основатель Gambleware Solutions расскажет, как создать и модернизировать современную команду профессионалов.
Среди иностранных спикеров выступят Олаф Шимпф – руководитель отдела продаж Edict eGaming GmbH и Marcin Sapinski – Консультант Igaming, Эксперт по рынкам CEE.
Более подробную информацию можно найти по ссылке: https://bit.ly/giprogunian
УЧАСТНИКИ
Свое участие в выставке уже подтвердили более 40 компаний из 12 стран. Среди них – Генеральный спонсор – компания Novomatic, Спонсор выставки – IGT. Среди участников – Euro Games Technology и CT Gaming из Болгарии, Gambee из Словении, Merkur Gaming из Германии, Apex Gaming из Чехии, CTC Holdings из Латвии и многие другие.
Участники представят вниманию посетителей новинки по всем направлениям отрасли: специальная мебель для казино и игровых залов, запасные части и комплектующие, оборудование для операций с банкнотами и монетами, и, конечно, многое другое.
Особенностью этой выставки станет упор на онлайн-операторах и поставщиках.
Свою продукцию представят EGT Digital, LVBet, AGT Software и другие.
КОНТАКТЫ
Аккредитация прессы по ссылке: https://bit.ly/giaccredunian