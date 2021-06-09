Крупный аграрный бизнесмен, владелец одного из крупнейших отечественных агрохолдингов "Укрлендфарминг" рассказал, как Украине привлечь $150 млрд инвестиций в экономику.

Бизнесмен считает, что благодаря тенденциям на мировых рынках мы как крупный поставщик сырья уже в этом году получим позитивный торговый баланс. Но наша задача – не просто «проесть» эти деньги, а привлечь огромные инвестиции из стран Ближнего Востока и Азии.

“Внешняя конъюнктура сейчас очень благоприятна для Украины. В первый раз нам везет. Украина будет иметь платежный баланс, понятно, не такой, как у Китая, но как минимум $10-15 млрд у нее будет лишних”, - считает бизнесмен. По его мнению, в ближайшие несколько лет тренд сохранится: конъюнктура идет на повышение цен на сырье на 10-15% ежегодно.

"Есть рынки, где нас ждут или с которыми мы уже работаем. Это страны, в которых проживает 2,2 млрд людей и которые генерируют 32% мировой экономики: страны Азии, объединенные в крупнейшие мировые экономические сообщества (АСЕАН и ВРЕП). Эти страны готовы брать у Украины руды, зерна, подсолнечного масла в год на $15-20 млрд. И такие поставки для них жизненно важны", - отметил бизнесмен.

Бахматюк считает, что под контракты под поставки сырья этим странам Украина может и должна говорить об инвестициях этих стран в экономику Украины. Более того, эти страны заинтересованы в инвестициях в Украину для обеспечения стабильности поставок. «Они говорят: «мы хотим под это улучшить инфраструктуру, мы хотим улучшить правила игры в вашей стране, законодательно, юридически». А нам нужно на это $150 млрд. Из них $50 млрд – это облигации украинского займа, чтоб мы взяли у вас кредит по 2%, $25 млрд – чтобы нам со всеми рассчитаться (по внешним заимствованиям – ред.), $5 млрд - на инфраструктуру, на дороги, по которым будет ездить ваше зерно, ваша руда и т.д. А еще $100 млрд мы вложим в порты, в развитие, в добавленную стоимость». Более того, эти инвестиции могут быть еще более выгодными для всех сторон, если говорить не о поставках сырья, а поставках продукции с добавленной стоимостью. «А давайте вы будете у нас брать не зерно, а мясо птицы. Или говядину. Давайте 30% в это, и вы – собственники. И это реально. Я уверен в этом, потому что я это делал”, - заявляет Бахматюк.

Кто такой Олег Бахматюк: владелец одного из крупнейших в стране агрохолдингов, крупный украинский бизнесмен, который привлек миллиарды инвестиций и построил тысячи производственных объектов по всей стране, в том числе крупнейшие в Евразии элеваторные комплексы и крупнейшие в мире птицефабрики. Его группа компаний “Укрлендфарминг” занимается выращиванием зерновых, животноводством и производством яиц и яичных продуктов в 600 населенных пунктах Украины.

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Автор: Иван Бойко