Moderna оценила курс прививок от коронавируса в $50–60 - СМИ

Такая стоимость вызывает «трудности в переговорах», потому что другие производители готовы продавать вакцину дешевле.

Биотехнологическая компания Moderna хочет продавать дозу вакцины от коронавируса за $25–30.

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Об этом сообщили источники Financial Times (FT), близкие к переговорам компании с потенциальными покупателями, передает kommersant. Курс прививок обойдется в $50–60. Такая цена может быть установлена для США и других стран с высоким уровнем дохода населения.

По данным газеты, такая стоимость вызывает «трудности в переговорах», потому что другие производители готовы продавать вакцину дешевле. Вероятно, Moderna еще изменит цену курса прививок. FT приводит стоимость вакцин других разработчиков. Так, американская Pfizer и германская BioNTtech готовы продать США 100 млн доз по $19,5. Британско-шведская AstraZeneca установила стоимость в $3–4.

Moderna на этой неделе приступила к третьей фазе клинических испытаний вакцины от COVID-19. В ней будут принимать участие 30 тыс. добровольцев. Это крупнейшее тестирование во всем мире.

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