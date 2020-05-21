На "Турбоатоме" ожидают более полумиллиарда гривень прибыли

Кабмин утвердил финплан «Турбоатома» на 2020 год.

Кабинет министров утвердил финансовый план госкомпании «Турбоатом» на 2020 год, который предусматривает получение чистой прибыли в размере 522,2 млн грн.

Читайте такжеКабмин снизил норму отчислений прибыли госкомпаний в бюджет

Соответствующее постановление было принято на заседании Кабмина в среду.

«Реализация проекта акта обеспечит выплату акционерным обществом «Турбоатом» в 2020 году выплат в пользу государству в сумме 712,504 млн грн, в том числе налога на прибыль в размере 105,365 млн грн. Предусматривается получение чистой прибыли в размере 522,201 млн грн», - сказано в пояснительной записке к постановлению.

При этом чистый доход от реализации продукции предприятия запланирован на уровне 2,83 млрд грн.

Справка УНИАН. «Турбоатом» (г. Харьков) производит паровые турбины для ТЭС и АЭС, гидротурбины для ГЭС, газовые турбины для ТЭС. Производство турбин осуществляется по замкнутому циклу: от проектно-конструкторских и научно-исследовательских работ до изготовления, сборки, испытаний и отгрузки.

Управление государственной частью акций «Турбоатома» осуществляет Фонд государственного имущества Украины, которому принадлежит 75,22% акций.