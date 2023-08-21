Фехтовальщица Ольга Харлан стала единственной украинкой, в честь которой создали Барби.

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан выставила на продажу именную куклу Барби

Как сообщает BBS news торги за коллекционную куклу пройдут на eBay. Вырученные средства спортсменка планирует передать на реабилитацию бойцов ВСУ.

Компания Mattel несколько лет выпускает кукол из серии Role Models, прототипами которых становятся успешные женщины со всего мира. Ольга Харлан стала единственной украинкой, в честь которой создали Барби.

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Ольга Харлан

32-летняя Ольга Харлан завоевала более сотни медалей, в том числе золотую на Олимпийских играх. В конце июля 2023 года Харлан отказалась после поединка пожать руку сопернице из России, после чего спортсменку дисквалифицировали.

Позже Международная федерация фехтования (FIE) отменила решение о дисквалификации спортсменки и разрешила Харлан участвовать в чемпионате мира.

FIE изменила регламент проведения поединков и отменила обязательное рукопожатие после боя.

Харлан прокомментировала инцидент, в который попала после отказа жать руку россиянке.

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