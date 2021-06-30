Lean – основывается на культуре постоянного совершенствования.

В начале 2021 года украинский производитель лекарственных средств «Фармак» запустил на производстве пилотный проект Lean ОРЕX–2025.

В основу легла система Lean Manufacturing, которую для корпорации Toyota в свое время разработал известный японский бизнесмен Тайичи Оно. Программа направлена на максимальную оптимизацию производственных процессов и постоянное развитие.

Как уточнили в пресс-службе «Фармак», первые результаты анализа показали, что с началом использования программы эффективность оборудования на производстве повысилась от 10% до 16% на разных участках.

В частности, сократилось время переналадки оборудования с 8% до 33%, а также запущен ряд проектов по автоматизации работ, направленных на оптимизацию численности персонала и повышение производительности труда. За счет их реализации было высвобождено 853 часа/год производственного времени.

В рамках программы Lean ОРЕX–2025 были определены приоритетные задачи:

уменьшение себестоимости продукции;

улучшение качества процессов;

развитие и вовлеченность персонала в постоянные улучшения;

повышение уровня операционной зрелости производства.

После успешной реализации пилотного проекта Lean компания вводит эту концепцию на всем производстве и в логистике.

Каждый сотрудник может внести в банк идей предложение по улучшению рабочих процессов, направленное на экономию или улучшение сырьевых, энергетических, финансовых ресурсов и т. д.

"Стремление к постоянным изменениям и внедрение непрерывных инновационных решений – подходы, которые помогают нам оставаться лидерами национального фармацевтического рынка, наращивать присутствие компании в Украине и за рубежом", – подчеркнул Владимир Костюк, исполнительный директор компании «Фармак»

Справка о Lean

Автором концепции максимальной оптимизации производственных процессов считают известного японского бизнесмена Тайичи Оно, который разработал данную систему для корпорации Toyota. Со временем этот подход к менеджменту доказал свою эффективность во многих мировых компаниях и получил название Lean Production, или «бережливое производство». Среди базовых принципов, которые помогают реализовать систему, – минимизация любой деятельности, потребляющей ресурсы, но не создающей ценности. На данном пути автоматизация процессов – это лишь одна из многих составляющих. Не менее важна вовлеченность каждого из сотрудников в постоянное и непрерывное улучшение.

Справка о компании

«Фармак» – лидер фармацевтического рынка Украины. В продуктовом портфеле компании более 220 сложнокомпонентных современных лекарственных средств. Среди основных направлений – эндокринологические, гастроэнтерологические, кардиологические, неврологические, противопростудные и другие препараты.

Компания ежегодно реинвестирует в развитие до 90% прибыли. В целом с 1995 года было инвестировано в модернизацию производства более 310 млн долларов США. Ежегодные инвестиции в научные исследования и разработки составляют примерно 15 млн долларов США. Производственные мощности, исследовательская база, лабораторно-технический комплекс предприятия имеют международную сертификацию и соответствуют высоким требованиям европейских стандартов GMP.

В 2020 году «Фармак» увеличил экспортные поставки на 40%. Сегодня продукция компании представлена в более чем 30 странах ЕС, Центральной и Южной Америки, СНГ, Ближнего Востока, Азии и др.

«Фармак» входит в ТОП-25 самых инновационных компаний, признан крупнейшим налогоплательщиком среди фармпроизводителей Украины и лучшим работодателем.

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Автор: Иван Бойко