В опросе приняли участие 13 тысяч работников компаний разного уровня из Австралии, Франции, Германии, Японии, Сингапура, Великобритании и США.

Аналитики платформы управления проектами для команд Asana назвали главные помехи для продуктивной удаленной работы.

Читайте такжеРада одобрила законопроект про «удаленку»

Об этом сообщает портал Asana.

Эксперты выяснили, что в связи с переходом на удаленку сотрудники компаний стали тратить на 60 процентов больше времени на поиск информации, совещания и координацию процессов, а не непосредственно на саму работу. По их мнению, продуктивности мешают три вещи: большой объем задач, множество электронных писем и сообщений, а также встреч и звонков.

В опросе приняли участие 13 тысяч работников компаний разного уровня из Австралии, Франции, Германии, Японии, Сингапура, Великобритании и США.

Исследование также показало, что большинство (87 процентов) сотрудников стали работать допоздна и задерживаться. Для сравнения, если в 2019 году они были на работе 242 часа, то в 2020-м - 455 часов.

Выяснилось, что по мере увеличения рабочего дня многим сотрудникам стало сложно переключаться от работы на домашние дела, семь из десяти опрошенных признались, что хотя бы раз за прошлый год испытывали эмоциональное выгорание.

Это не единственные психологические проблемы тех, кто работает из дома.

Почти две трети (62 процента) опрошенных в 2020 году испытали "синдром самозванца", чаще всего с этим сталкивались те, у кого есть дети.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН