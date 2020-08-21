Вторая волна коронавируса приведет к росту безработицы - эксперт

Для преодоления негативных тенденций на рынке труда, государство должно стимулировать бизнес.

По статистике Государственной службы занятости, в настоящее время ситуация на рынке труда несколько улучшается, однако следующая волна коронавируса может нанести значительный ущерб мировой экономике.

Поэтому Украине следует ожидать еще больших потерь и новых сокращений рабочих мест. Если во время первой волны 17% от рабочей силы находились в состоянии скрытой безработицы, то в случае второй - эта цифра будет значительно выше, предупреждает Дарья Михайлишина, экономист Центра экономической стратегии.

"Если раньше они могли выплачивать зарплаты сотрудникам, даже если у них не было запаса прочности, и если будет вторая волна коронавируса, они будут вынуждены уволить этих работников. И если будут введены новые ограничения, то следует ожидать нового роста уровня безработицы", - отмечает Михайлишина.

Чтобы преодолеть негативные тенденции на рынке труда, государство должно стимулировать бизнес. То есть сократить налоговую нагрузку, количество проверок и сделать кредитные ресурсы более доступными. Главное - поддерживать именно украинского производителя и способствовать расширению рынков сбыта.

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Автор: УНИАН