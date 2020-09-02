Украинским корабелам подарили профессиональный праздник / фото mil.gov.ua
Кабинет министров одобрил учреждение Дня судостроителя в Украине, который будет праздноваться ежегодно в первую субботу сентября.
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Соответствующий проект указа президента Украины правительство одобрило своем на заседании.
Согласно пояснительной записке к проекту указа, профессиональный праздник предлагается учредить по предложению Николаевской областной госадминистрации, ассоциации "Укрсудпром" и Национального университета кораблестроения имени адмирала Макарова.
Что этому предшествовало
- В 2020 году в Украине появилось два профессиональных праздника.
- День фермера, который будет отмечаться ежегодно 19 июня.
- День виноградаря и винодела в Украине, который будет праздноваться ежегодно во второе воскресенье ноября.
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