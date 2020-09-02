Профессиональный праздник будет отмечаться ежегодно в первую субботу сентября.

Кабинет министров одобрил учреждение Дня судостроителя в Украине, который будет праздноваться ежегодно в первую субботу сентября.

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Соответствующий проект указа президента Украины правительство одобрило своем на заседании.

Согласно пояснительной записке к проекту указа, профессиональный праздник предлагается учредить по предложению Николаевской областной госадминистрации, ассоциации "Укрсудпром" и Национального университета кораблестроения имени адмирала Макарова.

Что этому предшествовало

В 2020 году в Украине появилось два профессиональных праздника.

День фермера, который будет отмечаться ежегодно 19 июня.

День виноградаря и винодела в Украине, который будет праздноваться ежегодно во второе воскресенье ноября.

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Автор: Анна Нагорная