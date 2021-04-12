Дмитрий Шварц

Празднование очередного Дня космонавтики актуализирует вопрос о будущем потенциально самой технологичной отрасли национальной экономики.

Космические предприятия Украины пока, к сожалению, работают скорее по инерции, ведь государство финансирует их по остаточному принципу, выделяя деньги лишь на поддержание минимальной деятельности.

С 2017 года правительство не может принять новую общенациональную целевую программу развития космической отрасли

Да, украинские предприятия ещё участвуют в международных проектах, но говорить о полноценном присоединении к масштабным глобальным инициативам, например, Лунной программе или освоению Марса, не приходится.

С 2017 года правительство не может принять новую общенациональную целевую программу развития космической отрасли, чтобы иметь хотя бы примерные ориентиры, куда она будет двигаться.

Государственное космическое агентство – орган, который призван курировать деятельность этого сектора, лихорадит непрекращающаяся смена руководителей. Только за последние два года правительство пять раз меняло главу этого ведомства!

На финансирование отечественного космоса в ближайшие пять лет предлагается направить 36 млрд гривень

Несмотря на не очень оптимистическое состояние дел, Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности на минувшей неделе, наконец-то, завершило разработку проекта государственной программы развития космической отрасли на 2021-2025 годы и представило её на публичное обсуждение.

Если говорить сухим языком цифр, то на финансирование отечественного космоса в ближайшие пять лет предлагается направить 36 млрд гривень. При этом из государственного бюджета хотят выделить около 15 миллиардов (из них 2,5 миллиарда в этом году, а в 2022-м – чуть более пяти миллиардов).

Разработчики программы утверждают, что её выполнение приведёт к появлению новейших образцов ракетно-космической техники и созданию национальной системы космического наблюдения.

Это позволит нашей стране войти в перспективные международные проекты и выведет на новый уровень выполнение стратегических задач в сфере национальной безопасности и обороны.

Расширение финансирования позволит не деградировать, а начать перспективное развитие украинских космических предприятий

Программа ставит целью провести коммерциализацию перспективных разработок космической отрасли и предлагает расширить сотрудничество с Европейским космическим агентством, а также предусматривает более активное участие Украины в работе международных организаций по вопросам космической деятельности.

Конечно, если сравнивать предлагаемое финансирование национальной космической отрасли с суммой, которая направляется на ремонт и строительство украинских дорог, то оптимизма это вряд ли прибавит.

Вместе с тем, расширение финансирования позволит не деградировать, а начать перспективное развитие украинских космических предприятий.

Отрасль получит такой необходимый знаковый импульс и проверит на деле свои возможности

Правительство уже разблокировало финансирование работ по проектированию и запуску космического аппарата «Сичь-2-1». Если всё пройдёт по намеченному плану, то до конца текущего года Украина впервые за десять лет выведет на орбиту свой спутник.

Конечно, это вряд ли можно назвать значительным достижением во времена, когда частные компании запускают свои спутники «пакетами». Однако отрасль получит такой необходимый знаковый импульс и проверит на деле свои возможности.

Также стоит напомнить о значимости для сектора реформы оборонно-промышленного комплекса Украины, которую затеял вице-премьер Олег Уруский. В планах куратора отечественной «оборонки» стоит создание на базе государственных космических предприятий холдинговой компании «Аэрокосмические системы Украины». На базе днепропетровского «Южмаша» планируется создать ракетно-космический центр «Южный».

Не обошел стороной празднование Дня космонавтики и президент Украины Владимир Зеленский

Это должно улучшить управляемость процессами на предприятиях, а в перспективе такая реформа может привлечь иностранных инвесторов.

Не обошел стороной празднование Дня космонавтики и президент Украины Владимир Зеленский, который в своем поздравлении работникам отрасли пообещал, что государство изменит подход к финансированию космоса.

По словам главы государства, сейчас нужно искать новые подходы к планированию космической деятельности, оптимизировать структуру отрасли, развивать государственно-частное партнерство и международную кооперацию.

Зеленский констатировал, что, несмотря на все проблемы, Украина пока ещё входит в почетный клуб космических держав, но признал, что без должной поддержки все достижения останутся в прошлом.

В условиях военной агрессии, отметил президент, космическая отрасль является ключевым элементом национальной безопасности и обороны страны. Потому Украина должна восстановить статус ведущего аэрокосмического государства.

Пока что Украина ещё не растеряла весь свой потенциал, созданный преимущественно во времена Советского Союза, ведь в отрасли работают настоящие энтузиасты своего дела

У части наших граждан подобные заявления могут вызывать лишь ухмылку, но вполне возможно, что в нынешнем году ситуация в космической отраслиначнет улучшаться.

И в ближайшие месяцы Кабинет министров и Верховная Рада могут добавить стимулов для ее развития.

Пока что Украина ещё не растеряла весь свой потенциал, созданный преимущественно во времена Советского Союза, ведь в отрасли работают настоящие энтузиасты своего дела. А подрастающее поколение, обучающееся в таких школах, как Киевский политехнический институт им. Игоря Сикорского, готово посвятить свои сердца и светлые головы покорению внеземного пространства.

Законы XXI века говорят, что если государства не будут развивать наукоемкие отрасли, то окажутся на обочине мирового прогресса. У нашей страны есть все шансы вырваться из заколдованного круга последних десятилетий и при системной и профессиональной работе, дополненной должным государственным финансированием, вывести космическую отрасль на высокую орбиту.

Дмитрий Шварц

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