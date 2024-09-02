Теневой флот позволил россии создать параллельную судоходную структуру.

Введенный западными странами ценовой потолок для российской нефти на уровне $60 перестал действовать, ведь почти вся нефть теперь перевозится танкерами "теневого флота", которые пользуются западными страховками. Об этом заявил соучредитель Украинского института будущего Анатолий Амелин.

"Теневой флот позволил россии создать параллельную судоходную структуру, которая может выдержать меняющуюся тактику и направленность западных санкций, с сотнями танкеров непрозрачного владельца, которые используют сложные маршруты. Компания Windward оценивает, что этот флот вырос уже до 1800 судов в прошлом году. По оценкам, в мире сегодня 12300 нефтяных танкеров. Это означает, что россия контролирует почти 15% мирового флота нефтяных танкеров. Санкции сильно отстают от схем и новаций россии. И важнейшую роль в этом играет скопированное у Ирана ноу хау - "теневой флот". Ежемесячно в теневой флот продается дополнительно от 25 до 35 судов", - заявил он.

Он отметил, что по данным Bloomberg, сейчас шесть малоизвестных компаний, в том числе созданных менее года назад, участвуют в экспорте из россии около 1,5 млн баррелей нефти в день. Среди этих компаний три из Дубаи - Coral Energy, Nord Axis Ltd и QR Trading и две из Гонконга - Concept Oil Services и Bellatrix Energy.

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"Федеральные доходы россии выросли до рекордных $320 миллиардов в 2023 году и должны вырасти еще больше. Экспорт нефти составил 234,3 млн тонн, 82% экспорта нефти в 2023 году пришлось на Азиатско-Тихоокеанский регион. По данным некоторых аналитиков, примерно треть денег было потрачено на войну в Украине в прошлом году, и большая часть будет направлена на финансирование войны в 2024 году.

Около 80% доходов нефтегазового сектора занимает именно нефтяной сектор - согласно данным Росстата и оценкам Центрального банка россии, доля нефтегазового сектора в ВВП россии в 2023 году составила около 27-28%. В восьми регионах рф почти половина экономики - это добыча нефти и газа", - подчеркнул эксперт.