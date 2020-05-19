Безработная страна. Почему планы Кабмина о трудоустройстве полумиллиона украинцев - блеф

Пандемия коронавируса и, как следствие, принятые карантинные меры все больше сказываются на глобальной экономике, загоняя ее в тяжелейший кризис. Особенно негативные процессы коснулись социальной сферы, причем даже в самых развитых странах, что напрямую связано с вынужденным сокращением производств и объема услуг. Пока некие послабления карантина не дают веских оснований для оптимизма. Тем более, эксперты утверждают, что восстановление глобальной экономики может продлиться 12-18 месяцев. А пока негативные данные таковы: средний показатель безработицы в мире уже составляет 10%.

В Украине он, на сегодня, значительно меньше, но, по прогнозу Госслужбы занятости, в 2020 году может составить 9,4% вместо 8,1%, предполагаемых ранее. Крупные бизнес-ассоциации и вовсе считают, что безработица может увеличиться до рекордных в истории Украины 12%. То есть, ситуация очень сложная. Особенно, если учесть, что, по официальным данным, ВВП Украины в первом квартале сократился на 1,2%, а по итогам года падение может превысить 5%.

Как отмечают в Госслужбе занятости, с начала действия карантина и до 12 мая статус безработного получили 197 тысяч человек, что вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Общее количество зарегистрированных безработных составляет 486,8 тысячи человек, что на 181 тысячу, или на 59% больше, чем на эту же дату прошлого года.

Власти пытаются поддержать, оказавшихся в критическом положении, граждан: введены налоговые льготы на период карантина, заработали низкопроцентные кредитные программы в помощь бизнесу, субсидийные и компенсационные проекты оказания помощи по частичной безработице работодателям, повышен уровень господдержки оставшихся без работы.

Но, как отмечают в Госслужбе занятости, «значительная часть украинцев, по тем или иным причинам, не воспользовалась введенными услугами, хотя и являются безработными».

«Например, украинцы, вернувшиеся из-за границы, планируют сразу после окончания карантина вернуться на свои рабочие места. Или люди, которые долгое время работали «в тени», а поэтому не могут рассчитывать на пособия и льготы. Что касается работодателей, то тех, кто проявил себя социально-ответственными, оказалось не так уж и много. Хотя на это тоже есть ряд объективных причин, вызванных карантином», - отмечают в Госслужбе занятости.

Правительство заявило еще об одном проекте поддержки украинцев, вот только он вызывает массу вопросов.

Старые идеи на новый лад

Этим проектом в сфере занятости населения стало обещание создать полмиллиона новых рабочих мест. Идея стара, как мир. О таком плане задолго до пандемии заявлял каждый из премьеров, едва заняв свое кресло, – и Алексей Гончарук, и Денис Шмыгаль. Вот только так ничего сделано не было. Хотя президент Владимир Зеленский поручил правительству еще до конца 2019 года разработать соответствующую программу. Тогда в Министерстве экономики подчеркнули, что стимулировать процесс могло бы снижение налогов на труд. В частности, предложили отменить единый социальный взнос и снизить ставки налога на доходы физических лиц. Предложению не вняли. И программа как-то не родилась.

Похоже, и сейчас полмиллиона рабочих мест – под большим сомнением. Об этом свидетельствует и тот факт, что 13 мая, на внеочередном заседании Верховной Рады, с планом занятости населения премьер Денис Шмыгаль попал впросак и не нашелся, что ответить по поводу своих обещаний. Когда же они реализуются?

Такой вопрос премьер получил от исключенного из фракции «Слуга народа» народного депутата Антона Полякова.

«Даже не знаю, что вам ответить…», - отреагировал Шмыгаль после некоторого замешательства. Но потом «нашелся», отметив, что 13 мая Министерством экономики будет представлена программа «с четкой раскладкой, где, когда и какие рабочие места будут созданы».

Действительно, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко в тот же день на заседании правительства представил госпрограмму создания 500 тысяч рабочих мест. Но вот только звучала эта презентация без обещанной «четкой раскладки». Это был «дубль два» уже звучавших деклараций.

В частности, министр снова повторил, что больше всего рабочих мест планируется создать с помощью привлечения украинцев в строительство дорог и транспортной инфраструктуры – 154 тысячи. Еще 150 тысяч новых рабочих мест планируется создать в сфере благоустройства – делать это будут на местах путем предоставления государственных субвенций местным бюджетам.

Еще 85 тысяч рабочих мест планируется создать в сельском хозяйстве. По замыслу правительства, к делу приобщат микро- и малый бизнесы, привлекать украинцев будут также к работе в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, стимулировать предпринимательскую деятельность…

«Это то, где люди смогут «пересидеть» кризис, работая, зарабатывая средства и чувствуя себя социально необходимыми и защищенными… В общем, цифра очень красивая – 500 тысяч. Мы понимаем, что будут отличаться определенные секторы, но эта работа ведется уже не одну неделю, и мы достигли определенного прогресса и успехов», - заверил министр, добавив, что для создания 216 тысяч рабочих мест уже есть источники, а 283 тысячи требуют их.

Видимо, их поиском займется межведомственная рабочая группа, создание которой поддержал Кабмин. Но пока о ее работе ничего не известно, как и нет свежих данных о новых рабочих местах.

Блеф и реальность

Консультант Киевского Центра поддержки и развития бизнеса Александра Томашевская считает, что меры власти по выходу из кризиса в сфере занятости несовершенны.

«Сейчас действительно действует порядок антикризисной помощи для предпринимателей, то есть, компенсация среднего заработка по простою – 2/3 ставки, но не выше минимальной оплаты труда лицам, которые сохранили рабочие места, но не могли работать. А таких очень много. Выделенные же суммы, мягко сказать, небольшие. Но пока никто никаких денег не получил», - отметила она.

По словам эксперта, дело в том, что в этом антикризисном решении, традиционно, есть ловушка: порядок был принят 22 апреля, но выписан так, что подача документов на получение помощи должна происходить не позднее 30 дней с начала карантина (с 12 марта). «То есть, порядок утвердили позже, чем выставленные сроки подачи документов. Вот и выходит, что формально могут отказать всем заявителям. Считаю, что все заявки должны быть удовлетворены, несмотря на такую «законодательную ошибку». Уже звучали заявления, что предпринимателям нужно было раньше этим заняться. Знаю много предприятий, которые так и поступили, но получили отказ в связи с тем, что нет утвержденного порядка. Вот такая коллизия», - говорит Томашевская.

По ее словам, не исключено, что кто-то все же получит обещанную помощь от государства, но пока все выглядит так, что государство ищет повод в помощи отказать.

«И еще один вопрос: почему государство на такую программу пошло – содержание безработных ему не подходит, слишком дорого. Естественно, лучше выплатить компенсацию, или хотя бы это пообещать, только чтобы утратившие работу не шли на биржу. Через некоторое время станет понятно, сработал этот принцип или нет», - отметила эксперт.

Что касается создания новых рабочих мест, то, по ее словам, если государство это декларирует, то должно быть и понимание: власть не может принудить частные компании поступать так, как хочет государство. Ведь, согласно букве закона, существует только квота по принятию в штат людей с инвалидностью. И если норма не выполняется, то предприниматель штрафуется. Хотя, многие предприятия выбор делают в сторону штрафа.

«Посему, создать рабочие места государство может за счет увеличения штата чиновников (но они существуют на деньги налогоплательщиков, и это сейчас не подходит), или за счет сегмента госпредприятий, но хозрасчетных (государство может их «пнуть», навязать трудоустройство). Правда, госпредприятия не резиновые, там тоже идут массовые сокращения работников в виду различных реорганизаций», - говорит Томашевская.

По ее словам, нужно также понимать, какой персонал сокращен. «В основном, это сервисные должности. Ну, не пойдет официант или парикмахер работать почтальоном или дворником, строителем дорог, разнорабочим. Конечно, если человек стоит на грани голодной смерти, то он решится на такой шаг. Но уволенные люди далеко не из этой категории. То есть, прежде, чем что-то декларировать, нужно знать, есть ли у людей желание освоить предлагаемые вакансии. Даже если опустить такой момент, как уровень зарплат. Нельзя забывать, что у нас на полную работает теневая экономика. Люди работают условно за «минималку», а в реальности получают намного выше зарплаты. Они никогда не пойдут укладчиками асфальта», - убеждена эксперт.

По ее мнению, план создания новых рабочих мест из серии громких обязательств. Реально трудоустроить полмиллиона человек – совсем другая история. Лучше бы власти ввели налоговые льготы для бизнеса, который согласен расширить штат.

Еще одной стороной медали эксперт назвала достоверность статистики занятости населения: «Я ей не верю. К примеру, сейчас заявлено о наличии почти полмиллиона безработных. Это ровно столько, сколько государство собирается создать новых рабочих мест. Выглядит как «подгон» под задачи власти. Считаю, что безработных у нас намного больше, реальная картина отличается в разы. К примеру, ФОПы проходят мимо статистики. У меня нет радужных ожиданий относительно господдержки занятости. Возможно, какой-то процент воспользуется предлагаемыми вакансиями, но он будет минимальным».

Кроме того, Томашевская убеждена, что армия трудовых мигрантов вырастет в разы, как только откроются границы. И все из-за продемонстрированного государством отношения к людям в период кризиса. «Особенно это коснется периферии, где на сегодня жуткая бедность. Им будет лучше в любом месте, чем у нас. То есть, нас ждет большая волна трудовой миграции, несмотря на создание полмиллиона рабочих мест», - подытожила она.

Эксперт Института Growford Алексей Кущ также скептически настроен относительно планов власти, как и к официальной статистике на рынке занятости.

«Сейчас реальной картины мы не видим, так как у нас очень ограничен статистический охват. Это обусловлено спецификой отечественной системы занятости. В любой развитой стране официальный рынок труда составляет 90%. Поэтому там все четко просчитывается и прогнозируется. К примеру, показатель пособий по безработице совершенно прозрачный и постоянно обновляется, он является одним из ключевых индикаторов как экономического роста, так и падения. Поэтому государству не составляет труда понимать реальную картину, динамику безработицы и принимать быстрые решения по амортизации кризиса и эффективной поддержке населения. Так произошло, к примеру, в США, когда людям были в течение нескольких дней сделаны денежные поддерживающие переводы. Это некая развитая модель. У нас же она разделяется на три сегмента. Первый – штатный работник, который представляет собой костяк экономики. Их подсчет ведется на предприятиях, численность штата которых более 10 человек. Таковых в Украине примерно 7 миллионов. В этой сфере государство может получать более-менее точные данные и рассчитывать инструменты поддержки. Второй сегмент затрагивает примерно 4-5 миллиона человек. Это – самозанятые, предприниматели, а также работающие в теневом секторе экономики, безработные, не участвующие в системе занятости – таких, по методологии МОТ, примерно 1,5 миллиона. Здесь государству очень сложно применять какие-либо инструменты поддержки, это невозможно сделать в теневой экономике. Третий сегмент – трудовая миграция – приблизительно 5 миллионов человек. И в этой сфере инструменты реагирования очень усложнены. Государство не может мотивировать, к примеру, польского фермера, чтобы он не сокращал рабочие места для украинцев», - прокомментировал ситуацию эксперт.

Он отмечает, что теневой сектор занятости в различных кризисах выступал своеобразным буфером, с помощью которого удавалось сбрасывать избыточное налоговое и регулятивное давление. Сейчас же теневая экономика пострадала больше, чем официальная. И тут государство практически ничего не может сделать.

«Заявление о создании 500 тысяч рабочих мест, в большей степени, в дорожном строительстве, - полная ахинея. У наших чиновников сложилось мнение, что кризис удастся побороть за счет строительства дорог. Стереотип берет свое начало из времен великой депрессии в США, когда во времена Рузвельта в дорожном строительстве были задействованы миллионы человек. Но прошло уже сто лет и структуры экономик изменились. У нас инфраструктурная составляющая в удельном весе ВВП всего 1-2%, а в структуре занятости – менее 1%. Поэтому с помощью таких проектов обеспечить систему занятости невозможно, тем более, создавать новые рабочие места. Эта идея почерпнута из запыленных конспектов периодов изучения опыта великой депрессии. Так происходит либо из-за незнания, либо из-за стереотипности мышления, или просто рассчитывают на простых обывателей, которые думают «ушами»», - отмечает Алексей Кущ.

Он напоминает, что новое рабочее место в современном мире экономики – результат серьезных инвестиций, которые могут быть как со стороны частного сектора, так и государства.

«Сейчас частный сектор не будет в это вкладываться – экономика падает, вложения сокращаются. Таким образом, остается государство, но оно должно проводить цикличную политику занятости. Это может реализовываться в рамках новой промышленной политики. Нужно создавать национальные экономические кластеры, и государство должно быть по отношению к ним крупнейшим инвестором. Это очень серьезная, кропотливая робота. Причем рабочие места должны создаваться с достойной заработной платой. Проблема трудовой бедности является еще более опасной для страны, чем проблема недостаточности рабочих мест», - подчеркнул эксперт.

Он убежден, что у нашего государства есть мобилизационные возможности дабы стабилизировать ситуацию. Вопрос только в том, какой выбор делает власть. Если государство будет использовать мобилизационные ресурсы для поддержки олигархов, а не малого и среднего бизнеса, то украинцы массово будут уезжать из страны.

«Трагедия была бы, если бы у нас не было возможности изменить ситуацию, но у нас – трагикомедия. У нас есть все возможности изменить происходящее, но власть ничего для этого не делает. Ближайшие три месяца будут решающими. Если до осени власть не продемонстрирует четкие действия для преодоления кризиса, то к концу года получим полностью структурно разрушенную экономику с колоссальным ростом трудовой миграции», - резюмировал Кущ.

Эксперт по налоговому праву и финансовым расследованиям Святослав Дубина считает, что многие заявления власти не имеют под собой реальной основы, а, зачастую, являются чистым популизмом или банальными хотелками. К ним относится и создание новых рабочих мест.

«Боюсь, что это будет, как и с программой кредитования 5/7/9. Когда правительство ожидало, что ею смогут воспользоваться около 50 тысяч заемщиков, что приведет к созданию 90 тысяч новых рабочих мест. А в результате за три месяца по программе воспользовались 369 кредитами на общую сумму 232 млн гривен. То есть, всего 0,7% из запланированных правительством 50 тысяч предпринимателей. По количеству новых рабочих мест отчетности нет, но можно оценить, что, в лучшем случае, было создано порядка 600-700 рабочих мест или тех же 0,7% от планируемых 90 тысяч. Банально оказалось, что под те программы, которые предусматривают такие кредиты, в стране нет заемщиков. Так и программой, представленной министром Петрашко. Это только цифры, не подтвержденные реальной ситуацией в экономике, возможностями сегодняшнего правительства правильно просчитать и составить стратегию выхода из кризиса и развития экономики Украины. Не говоря уже о том, что в бюджете банально не предусмотрены деньги на программы, которые будут создавать рабочие места», - отметил эксперт.

По его словам, для создания одного рабочего места необходимо инвестировать от 30 до 90 тысяч гривен, если говорить о производстве.

«500 тысяч мест, по самым скромным подсчетам, это 15 млрд гривен. Принимая в расчет, что это должно коррелироваться с реальной экономикой, рынком товаров и услуг, человеческим ресурсом, мы понимаем, что это будет очередной просчет очередного правительства проедания», - пояснил Дубина.

Он считает, что сейчас украинцам не приходится надеяться на государство. Поэтому, как только откроются границы, очень многие украинцы воспользуются возможностью уехать на заработки, а, может, подумают об эмиграции.

Сдерживающим фактором, по словам Дубины, может быть только то, что мир вошел в глобальный кризис и количество рабочих мест сокращается повсеместно. Поэтому многие вынужденно переориентируются именно в Украине. Но инициатива точно будет не от правительства.

«В Украине очень много ресурсов. А в мире идет борьба именно за ресурсы. Мы имеем уникальные возможности для развития страны, но уже 30 лет как не можем правильно самоорганизоваться! Спасение утопающих дело рук самих утопающих. Придется барахтаться», - подытожил эксперт.

Кризисы не вечны, и нынешний тоже пройдет. Важно, чтобы от него как можно меньше пострадали рядовые граждане. И это в руках власти. В ближайшие месяцы мы увидим, насколько эффективны ее шаги. Украинцам же эксперты советуют сконцентрироваться на максимально необходимых затратах, детально изучить свои социальные права на льготы и выплаты, попытаться накопить запас прочности хотя бы на несколько месяцев. А также - инвестировать в себя, повышая конкурентоспособность на рынке труда.

Нана Черная