В Азовстали подчеркнули: из-за откровенного грабежа украинские предприятия остались без имущества, а бюджет — без наполнения.

Металлургический завод Азовсталь Группы Метинвест Ахметова вновь обратился в Офис президента с призывом наложить санкции на компании и лиц, которые причастны к краже из Мариуполя украинской металлопродукции. Об этом говорится в письме завода, которое есть в распоряжении редакции.

Санкции Азовсталь призывает ввести против российской компании "Управляющая компания Река-Море", зарегистрированной в Ростове-на-Дону, ее руководителя Геннадия Арустамова, а также против компании "Крамбол плюс" и ее учредителей и участников – Забурунного Алексея Тимофеевича, Забурунной Ольги Николаевны, и Забурунного Игоря Алексеевича. Именно эта компания занималась перешвартовкой кораблей и выгрузкой из них продукции Азовстали, которая должна была быть доставлена европейским клиентам.

Среди санкций, которые предлагает Азовсталь - блокирование активов, прекращение торговых операций, взыскание в доход государства активов, которые им принадлежат, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, и многое другое.

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Именно эти лица, указывается в письме, незаконно захватывали и перепродавали имущество украинских предприятий на временно оккупированной территории, чем установили угрозу национальным экономическим интересам, отмечают в Азовстали. Так, судно под названием РМ-3, которое принадлежит компании "Река-море", зашло в Мариупольский порт, загрузилось украинской металлопродукцией и направилось в Ростов.

Вместе с тем, компания "Крамбол плюс" занималась перешвартовкой судна "TZAREVNA" и выгрузкой из него металлургической продукции, которая позднее была также вывезена в РФ, сообщили в "Азовстали". Там подчеркнули: предприятие не передавало товар (право собственности на него) представителям террористических группировок или страны-агрессора. Соответственно, эта продукция была просто похищена.

"Разрешение оккупационной администрации (под контролем РФ) относительно нагрузки чужой продукции на судно, активное освещение этого события в российских СМИ и сообщения о наличии якобы "договора", по которому осуществляется вывоз продукции, свидетельствуют о содействии и/или допущении со стороны РФ хищения продукции украинских заводов, и о грабеже имущества. Для защиты своих прав мы обратились в правоохранительные органы", - сказано в обращении.

В Азовстали подчеркнули: за откровенный грабеж украинские предприятия остались без имущества, а бюджет — без наполнения.

"Деятельность указанных выше лиц, а также РФ, угрожает национальным интересам, безопасности и экономике Украины, нарушает право собственности физических и юридических лиц, и создает препятствия для устойчивого финансового развития", - подчеркивается в письме.

Предприятие также подало иск в Европейский суд по правам человека против России – с требованием привлечь страну-агрессора к ответственности за ущерб имуществу и собственности компании.

Как известно, Россия цинично ворует из Мариуполя металлопродукцию, которая была произведена металлургическими заводами Авзосталь, ММКИ и Запорожсталь. В Ростов отправилось минимум три корабля, груженные металлом: это те кражи, о которых Россия рассказала сама в федеральных новостях.

Азовсталь, ММК им. Ильича и Запорожсталь обратились к своим международным партнерам и компаниям-операторам морских портов с призывом не покупать продукцию сомнительного происхождения, а сразу сообщать об этом компании Метинвест. Предприятия также предоставили доказательства, свидетельствующие о том, что российские военные и подконтрольные им террористические группировки вывозят из порта продукцию. Такой грабеж является нарушением Римского статута Международного уголовного суда, за что предусмотрен трибунал.