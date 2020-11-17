После запуска Amazon Pharmacy акции крупнейших аптечных сетей США обвалились.

Интернет-гигант Amazon запустил в США онлайн-продажу лекарств.

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Как сообщает CNBC, платформа Amazon Pharmacy была представлена сегодня. Таким образом компания врывается на рынок с оборотом в 300 миллиардов долларов и становится опасным конкурентом для традиционных фармацевтических сетей, таких как CVS и Walgreens, а также для ритейлеров, включая Walmart.

Отмечается, что после запуска Amazon Pharmacy акции аптечных сетей обвалились. Так, акции CVS утром потеряли 7.5% стоимости. Потери понесла и Walgreens Boots Alliance – ее акции упали более чем на 8 процентов.

При регистрации в Amazon Pharmacy пользователи будут заполнять анкету о своем здоровье и физическом состоянии. Доктора смогут направлять рецепты напрямую в Amazon. При этом в компании заявляют, что имеют инструменты для проверки законности выдачи рецепта, дабы пресекать мошенничество. Для членов Amazon Prime предусмотрена бесплатная двухдневная доставка.

Отмечается, что шаг Amazon оказался очень своевременным. Из-за пандемии все больше американцев полагаются на получение лекарств по почте.

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Автор: Дмитрий Захаров