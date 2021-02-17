В иске утверждается, что компания не стала отслеживать контакты заболевших на рабочих местах.

Прокуратура штата Нью-Йорк подала в Верховный суд штата иск против компании Amazon, обвинив ее в нарушении прав своих сотрудников из-за недостаточной защиты от коронавирусной инфекции на рабочих местах.

Об этом сообщает Reuters.

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Прокуратура считает, что на объектах Amazon производилась недостаточная дезинфекция помещений, кроме того, компания уделила недостаточно внимания отслеживанию случаев заражения среди своих сотрудников.

В иске утверждается, что «компания получала огромные прибыли и обеспечивала рост своего бизнеса за счет жизней, здоровья и безопасности своих сотрудников», а также пыталась заставить их замолчать, когда они стали жаловаться на случаи заражения после пребывания на рабочих местах.

В иске утверждается, что компания не стала отслеживать контакты заболевших на рабочих местах, а вместо этого проверила их перемещения по камерам слежения, которые не охватывают всю площадь объектов.

Прокуратура также заявляет о случаях увольнений отдельных рабочих, которые жаловались руководству на то, что компания не хочет тратить деньги и время на то, чтобы защитить их от коронавирусной инфекции на рабочих местах. В своем иске прокуратура просит суд признать Amazon виновной в нарушении трудового законодательства, прав сотрудников на защиту жизни и здоровья на рабочем месте, а также требует выплатить им соответствующие компенсации и моральный ущерб, которые должен определить суд.

Сама компания Amazon не согласна с обвинениями и заявляет, что она принимала достаточные меры для защиты здоровья своих сотрудников.

Предыдущий иск против Amazon

В октябре 2018 года интернет-портал по купле-продаже товаров Ebay подал иск к Amazon из-за незаконного переманивания топовых продавцов на свою платформу. Сотрудников Amazon обвинили в том, что в течение нескольких лет они использовали систему электронной переписки компании Ebay для того, чтобы скрытыми сообщениями переманивать наиболее успешных торговцев на свою платформу.

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Автор: Елена Коваленко