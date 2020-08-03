Сын бывшего владельца "Мотор Сичи" Богуслаева купил остров в Италии - СМИ

Остров Галлинара расположен в 1,5 км от материка, между городами Альбенда и Алассио.

Сын экс-владельца компании "Мотор Сич" Александр Богуслаев приобрел остров у берегов итальянской Лигурии за 10 млн евро.

Об этом сообщает Corriere della Sera.

Читайте такжеСША надеются, что "Мотор Сич" не будет продана Китаю

Остров Галлинара расположен в 1,5 км от материка, между городами Альбенда и Алассио. Ширина и длина острова - менее чем полкилометра (470х450 метров), он возвышается над уровнем моря на 87 метров.

В давние времена он принадлежал католической церкви, последние 150 лет - состоятельным владельцам промышленных предприятий и банкирам.

Александр Богуслаев приобрел его у девяти пьемонтских и лигурийских семей, совместно владевших Галлинарой более 40 лет.

По информации издания, переговоры о покупке острова начались в мае этого года и завершились 17 июля.

42-летний Александр Богуслаев – сын Вячеслава Богуслаева, бывшего владельца компании "Мотор Сич".

Хронология событий

Акционерная компания "Мотор Cич" является одним из крупнейших украинских машиностроительных предприятий, производит авиадвигатели для вертолетов Ми-8/Ми-17, Ка-226, самолетов Ан-70, Ан-124, Ан-140, Ан-148, Як-130 и др., агрегаты для перекачки газа и энергетическое оборудование.

По итогам 2016 года предприятие сократило чистую прибыль на 36,4% - до 2,186 миллиарда гривень с 3,435 миллиарда гривень, а в 2015 году увеличило чистую прибыль в 2,4 раза - до 3,67 миллиарда гривень с 1,547 миллиарда гривень в 2014 году.

"Мотор Сич" в январе-сентябре 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года увеличило чистую прибыль на 36,7% - до 2,575 миллиарда гривень с 1,883 миллиарда гривень.

В январе 2018 года крупнейшее украинское предприятие по выпуску авиационных двигателей и газотурбинных установок "Мотор Сич" заявило о потере 20 декабря 2017 года контроля над управлением активами обособленного подразделения "Снежнянский машиностроительный завод", которое находится на временно неподконтрольной Украине территории Донецкой области.

В июле 2019 года народный депутат четырех созывов Вячеслав Богуслаев проиграл выборы кандидату от "Слуги народа" Сергею Штепе.

Также в июле 2019 года в СБУ заявили, что группа компаний "Мотор Сич" два года финансировала террористов "ДНР".

В феврале 2020 года Forbes опубликовал материал о том, что Украина готовится отказать Китаю в продаже «Мотор Сич» с помощью США.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram