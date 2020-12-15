Возможная продажа Reebok является частью внедрения новой пятилетней стратегии развития.

Немецкая компания Adidas рассматривает возможность продажи бренда Reebok.

Об этом сообщает ВВС. Как пишет издание, финальное решение будет обнародовано в марте.

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В компании Adidas думают о продаже бренда Reebok, но пока еще не приняли окончательного решения о судьбе бренда.

Как пишет издание, Adidas озвучит окончательные планы относительно Reebok в марте следующего года.

Среди потенциальных покупателей - Permira (владеет брендом Dr Martens) и VF Corp (владеет брендом Timberland).

Возможная продажа Reebok является частью внедрения новой пятилетней стратегии развития.

Reebok

Reebok - бренд, созданный в Великобритании в 1950-х годах. Он первый вышел на рынок в 80-х с женским спортивной обувью, именно тогда начал приобретать популярность фитнес. В 2006 году бренд выкупил Adidas.

Прибыли Reebok выросли на 4% до 17 млрд евро в 2019 году, что составляет 7% всех годовых продаж Adidas. Однако продажи сократились на 7% за последний квартал - больше, чем среди других брендов компании.

Adidas это связывает с тем, что Северная Америка, которая является основным рынком бренда, восстанавливается медленнее, чем Европа.

Компания купила Reebok за 3,4 миллиарда долларов в 2006 году, и с тех пор популярность бренда начала уменьшаться. Ранее бренд имел прибыльное сотрудничество с Национальным баскетбольным чемпионатом (NBA) в США, но после покупки Reebok его получил Adidas.

Сейчас Reebok имеет соглашение с Ultimate Fighting Championship на 70 миллионов долларов, однако его срок вскоре закончится.

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Автор: УНИАН