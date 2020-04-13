Ослабление карантина: Испания запускает промышленные предприятия

В Испании возобновляют работу предприятия, которые не относятся к критической инфраструктуре, в частности, в сфере промышленности и строительства.

В Испании с понедельника возобновляют работу предприятия, которые не относятся к критической инфраструктуре, в частности, в сфере промышленности и строительства.

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Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

"В Испании с понедельника возобновляют работу предприятия, которые не относятся к критической инфраструктуры, в частности в сфере промышленности и строительства – после двух недель замедления экономики", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, с 30 марта правительство Испании обязало все предприятия, не связанные с обеспечением базовых потребностей, прекратить свою работу.

В общем карантинные ограничения продолжатся, но в объеме, объявленном 14 марта: остаются закрытыми школы, рестораны и бары, спортивные и культурные учреждения.

Вместе с первым ослаблением ограничений вводятся дополнительные меры безопасности. В частности, полиция раздаст 10 миллионов масок тем людям, которые будут ездить на работу в общественном транспорте.

Также обнародуют "протокол безопасности" для предприятий, которые восстанавливают работу. Кроме совета максимально оставлять людей на дистанционной работе, советуют позаботиться об обеспечении дистанции, обязательно использовать маски работникам, работающим на расстоянии 2 метров друг от друга; людям советуют дезинфицировать предметы, которые выносили из дома, например очки и мобильные телефоны.

Среди управленцев и специалистов медицинской сферы нет единодушного мнения, не рановато ли приняли такое решение.

В жереналитате Каталонии назвали ослабление "легкомыслием". Председатель правительства автономной общины Мадрида Исабель Аюсо также подчеркнула, что допустить вторую волну эпидемии сейчас было бы недопустимо.

Как отмечает эпидемиолог, член научной консультативной группы при правительстве Испании, Тони Трилья, после введения карантина мобильность населения в городах снизилась примерно на 70%, после введение жесткого карантина – еще на 10%. "Сейчас мобильность может снова вырасти на 10% и немного возрасти количество заражений, но 70% людей оставаться дома, как и раньше", - говорит он.

Эпидемиолог Джоан Рамон Виллалви отмечает, что "переход от жесткого карантина к менее жесткому – это риск, но небольшой".

Некоторые другие эксперты считают решение слишком торопливым.

"Мы не знаем, какое реальное количество инфицированных людей, сколько из них являются бессимптомными носителями. У нас может произойти вспышка в любой момент", - отмечает Мария Хосе Кампилло из Испанской конфедерации медицинских профсоюзов.