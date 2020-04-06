Налоговая за І квартал вывела из тени 7,6 млрд грн НДС - Верланов

За январь-март поступления НДС возросли на 7,6 млрд грн по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

В первом квартале 2020 года при неизменной базе налогообложения поступления налога на добавленную стоимость (НДС) в госбюджет выросли на 7,6 млрд грн в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает ГНС на своей странице в Facebook.

Как отметили в ведомстве, это означает, что благодаря качественному администрированию и нулевой толерантности к минимизаторам и «схемщикам» ГНС дополнительно обеспечивает бюджет свыше 2 млрд грн ежемесячно по сравнению с І кварталом 2019 г.

«При увеличении налогооблагаемой базы (объема налогооблагаемых операций) в 1 квартале 2020 года к соответствующему периоду 2019 года лишь на 0,36%, задекларированные к уплате суммы НДС выросли на 15,4%. В денежном эквиваленте - это +7,6 млрд грн (без учета плательщиков: НАК "Нафтогаз Украины", АО "Укргаздобыча", АО "Укртрансгаз", ПАО "Укрнафта", ООО "Оператор ГТС Украины")», - говорится в сообщении.

Также в ГНС отметили, что налоговая нагрузка (соотношение начисленных к уплате сумм НДС к объему налогооблагаемых операций) по сравнению с прошлым годом также выросла.

«В І квартале 2020 года нагрузка НДС составила 2,73% (без учета плательщиков группы НАК "Нафтогаз Украины") против 2,37% в 1 квартале прошлого года», - подчеркнули в налоговой.

Напомним, ранее стало известно, что налоговая служба выполнила индикатив Минфина на І квартал с НДС на 101,7%. Таким образом, бюджет дополнительно получил 400 млн грн.