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"Новая почта" запустила услугу бесконтактной доставки курьером

16:44, 26 марта 2020
Разное
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После доставки каждого отправления курьеры обрабатывают руки и телефоны антисептиком / plus.google.com

Бесплатная доставка курьером от "Новой почты": как это будет работать?

В случае, если отправление оплачено:

  • курьер оставляет посылку на коврике или в другом удобном для клиента месте;
  • звонит клиенту в дверь и отходит на безопасное расстояние (не менее 1,5 м);
  • ждет, пока клиент заберет свое отправление.

В случае, если отправление не оплачено:

  • курьер предлагает клиенту оплатить товар через мобильное приложение, банковской картой или подготовить наличные без сдачи;
  • далее действует по той же схеме.

После доставки каждого отправления курьеры обрабатывают руки и телефоны антисептиком, отмечают в "Новой почте".

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Отмечается, что все отделения и курьеры "Новой почты" обеспечены дезинфекторами, защитными масками и перчатками. Дезинфицируют даже шариковые ручки, которые используются в отделениях.

Кроме того, в отделениях созданы безопасные стоп-линии. Также пускают по одному человеку к каждому оператору, чтобы не создавать толпы.

Также перед началом работы сотрудники "Новой почты" проходят первичный осмотр и не допускаются к работе в случае повышения температуры или плохого самочувствия.

"Новая почта" призывает клиентов быть осторожными и пользоваться онлайн-услугами для оформления посылок и оплат, зонами самообслуживания в отделениях и почтоматами.

инфографика УНИАН

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