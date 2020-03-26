"Новая почта" запустила услугу бесконтактной доставки курьером

В "Новой почте" с 25 марта ввели новую услугу бесконтактной доставки курьером.

Бесплатная доставка курьером от "Новой почты": как это будет работать?

В случае, если отправление оплачено:

курьер оставляет посылку на коврике или в другом удобном для клиента месте;

звонит клиенту в дверь и отходит на безопасное расстояние (не менее 1,5 м);

ждет, пока клиент заберет свое отправление.

В случае, если отправление не оплачено:

курьер предлагает клиенту оплатить товар через мобильное приложение, банковской картой или подготовить наличные без сдачи;

далее действует по той же схеме.

После доставки каждого отправления курьеры обрабатывают руки и телефоны антисептиком, отмечают в "Новой почте".

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Отмечается, что все отделения и курьеры "Новой почты" обеспечены дезинфекторами, защитными масками и перчатками. Дезинфицируют даже шариковые ручки, которые используются в отделениях.

Кроме того, в отделениях созданы безопасные стоп-линии. Также пускают по одному человеку к каждому оператору, чтобы не создавать толпы.

Также перед началом работы сотрудники "Новой почты" проходят первичный осмотр и не допускаются к работе в случае повышения температуры или плохого самочувствия.

"Новая почта" призывает клиентов быть осторожными и пользоваться онлайн-услугами для оформления посылок и оплат, зонами самообслуживания в отделениях и почтоматами.

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