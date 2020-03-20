Последствия пандемии: как крупному бизнесу оптимизировать свои затраты

Кризис является временным явлением, после окончания которого нужно с новыми силами возобновить работу и наращивать обороты. Гиганты бизнеса уже сейчас планируют свою деятельность после кризиса и ищут пути оптимизации ресурсов. Ведь всем предстоит наверстывать упущенное: загрузить предприятия, обеспечить выполнением планов и достижение докризисных показателей. В условиях мирового экономического кризиса, одним из эффективных способов оптимизации ресурсов является фесилити-менеджмент, который позволяет не только сократить расходы, но и обеспечить бесперебойную работу предприятий.

В рамках фесилити-менеджмента, изначально подрядчикам поручали несложные второстепенные функции — например, уборку помещений, поставку расходных материалов и питьевой воды для офиса и т.д. Но затем пришло понимание, что фесилити-менеджмент охватывает гораздо более широкий спектр функций — от охраны и электроснабжения до ремонта оборудования и IT. Передавая такие функции, компания не только экономит на содержании внутренних служб, но и получает возможность подключить специалистов с большим опытом в «узких» сегментах, от профессионализма которых во многом зависит нормальная жизнедеятельность объекта, здания и предприятия в целом.

За рубежом фесилити-менеджмент является отдельной индустрией, которая становится все более важной для развития бизнеса. В Украине фесилити-менеджмент — это новое направление, которое имеет большой потенциал развития. За комментариями мы обратились к эксперту.

«Фесилити менеджмент (Facility Management) — это комплексное управление объектами, построенное на передаче непрофильных, но необходимых для его нормальной работы функций. Такой подход позволяет компании-заказчику сэкономить средства, получить квалифицированную высокопрофессиональную команду инженеров, специалистов и экспертов, а главное — сосредоточиться на основном виде деятельности», - говорит Игорь Лён, владелец компании «ЛИМиК» , котррая успешно развивает данное направление.

В сфере Facility Management здесь работают 300 человек, которые оказывают профессиональные услуги по обслуживанию таких ключевых систем как теплообеспечение, электроснабжение, кондиционирование и вентиляция, водоснабжение и канализация, холодоснабжение, а также обслуживание технологического оборудования. Кроме того, «ЛИМиК» берет на себя ремонтно-строительные работы, клининг и уборку территории, погрузочно-разгрузочные, сантехнические и верхролазные работы.

«Опыт показывает, что разработання нами уникальная система фесилити-менеджмента позволяет предприятиям сэкономить значительные средства. Например, в результате сотрудничества один из наших клиентов, крупная производственная международная компания, сэкономила около 1 млн. долларов за год», - рассказывает Игорь Лён.

Будучи кандидатом экономических наук и магистром по управлению бизнесом, владелец «ЛИМиК» разработал уникальную систему в фесилити-менеджменте и активно ее внедряет на украинском рынке: здесь применяются новые технологии, что позволяет занять довольно сложные ниши. Таким образом, крупным компаниям можно выиграть в конкурентной борьбе и обезопасить себя от рисков, связанных с экономической нестабильностью.