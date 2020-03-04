В Украине летом начнут рейды по областям нелегальной добычи янтаря

По мнению министра, без давления со стороны правоохранительных органов легальными способами добычи пользоваться не будут.

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель считает необходимым летом начать рейды по областям нелегальной добычи янтаря, поскольку без давления со стороны правоохранительных органов легальными способами добычи пользоваться не будут, заявил он в интервью УНИАН.

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«Теневой рынок янтаря немножко уменьшается, учитывая мировой спрос. Но, по последним данным со спутников, масштабная нелегальная добыча все же ведется. Закон принят, теперь нужно ехать на места, непосредственно активно задействовать правоохранительные органы, местные органы власти. Там все друг друга знают, покрывают», - сказал он.

По мнению Оржеля, без правоохранительного давления, даже при возможности добывать янтарь легально, теневая добыча будет продолжаться.

«Уже с лета нужно провести рейды по главным задействованным областям - Житомирской и Ривненской. Подчеркиваю: без соответствующего правоохранительного давления, даже когда есть вариант возможной легализации, ничего не будет работать», - пояснил министр.

Как сообщал УНИАН, в феврале Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект, который предусматривает снижение размера рентной платы за пользование недрами для добычи янтаря с нынешних 25% до 10% с 2022 года.

На заседании 29 сентября прошлого года Кабинет министров принял пакет законопроектов для упорядочения деятельности по добыче янтаря в Украине.

По оценкам экспертов, бюджетные потери Украины от нелегального игорного бизнеса, добычи янтаря и вырубки леса составляют 400 млн долл. в год.

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