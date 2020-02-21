Против группы компаний T.B. Fruit Барщовского открыто уголовное производство

Компанию обвиняют в нанесении ущерба "Дельта банку" в особо крупных размерах.

Против компаний ООО "Яблуневий дар", ООО "Танк-Транс", которые входят в состав группы T.B. Fruit украинского бизнесмена Тараса Барщовского, главным следственным управлением Национальной полиции было открыто уголовное производство.

Об этом свидетельствуют данные единого реестра досудебных расследований, сообщает РБК-Україна.

Соответствующее заявление было внесено в реестр 15 февраля 2020 года.

Согласно информации в выписке, служебные лица ООО "Яблуневый дар", ООО "Танк-Транс" и другие юридические лица, "злоупотребляя служебным положением, действуя группой лиц под видом получения кредитов, завладели денежными средствами АО "Дельта Банк", чем нанесли указанному банковскому учреждению ущерб в особо крупных размерах".

Правовая квалификация уголовного правонарушения – Уголовный кодекс Украины 2001, ст. 191 ч.5.

Напомним, в ноябре 2019 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц продал на аукционе права требования по кредитам АО "Дельта Банк" выданным компаниям "Яблуневий Дар" и "Танк-Транс". Права требования выкупила ООО "Финансовая компания "Инвестохиллс Веста".

В то же время, 22 января Хозяйственный суд Львовской области начал процедуру банкротства ООО "Яблуневий Дар" и ООО "Танк-Транс".

"Инвестохиллс Веста" предъявило права требования “ТВ Сад” к “Яблуневому Дару”, а представители “Яблуневого Дара” заявляли в суде о долге этой компании перед “ТВ Сад” на 2,24 млрд грн.

Бизнесмен Тарас Барщовский, который входил в рейтинг 100 богатейших людей Украины по версии журнала "Новое Время", утратил контроль над частью активов, которые принадлежали группе T.B. Fruit. Право собственности получила компания "Арсенал Инвестгруп".