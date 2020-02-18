Эксперт назвала причину закрытия пунктов приема вторсырья в Украине

Экономическая нецелесообразность приема вторсырья приведет к тому, что Украина будет перерабатывать вторсырье из других стран, а свое будет продолжать выбрасывать.

В Украине закрываются пункты приема вторсырья из-за экономической нецелесообразности, поскольку на рынок поступает дешевое вторсырье из Европы.

Читайте такжеНа Херсонщине предлагают использовать эко-посуду из отрубей кукурузы (видео)

Об этом во время круглого стола о путях решения проблем с мусором заявила основательница общественной организации "Украина без мусора" Евгения Аратовская.

"Есть пункты приема вторсырья, которые в большинстве случаев закрываются. Казалось бы, все сортируют, радуются, но не развивается по всей Украине, потому что есть факторы, что прямая экономика здесь не работает вообще. А еще добавляются такие факторы, как уменьшение стоимости вторсырья. Цена падает постоянно. Бумага была 2,5 гривни за килограмм, сегодня это 50 копеек, 1 гривня и даже 10 копеек. Также и пластиковая бутылка: можно было сдать за 8-11 гривень, и предприятие в Фастове могло изготовить из этого синтепон. Сегодня эта бутылка стоит 3-4 гривни. То есть рынок заготовки экономически не защищен", - сказала она.

По словам Аратовской, в Украину из-за границы поступает очень дешевое вторсырье, потому что там работает принцип расширенной ответственности производителя и работает модель дофинансирования рынка заготовки вторсырья.

"Из-за того, что заготовщики за рубежом в Европе получают дофинансирование своей деятельности, они могут нам свое вторсырье избыточное подарить, и из-за этого наши заготовщики внутри страны оказываются в неконкурентных условиях, рынок просто умирает. Скоро мы будем перерабатывать вторсырье за другие страны, а свое будем продолжать выбрасывать", - подчеркнула эксперт.

Справка УНИАН. Под вторичным сырьем понимают изделия или материалы, которые, после того как были использованы, могут использоваться еще раз после определенных операций по переработке или обработки. Переработка отходов крайне необходима не только для сохранения нормальной экологической обстановки в мире, но также с точки зрения экономики. Вторичная переработка, например, полимеров, пластмасс, стекла, бумаги, асфальта или металлов намного выгоднее, чем их первичное производство.