В правительстве есть стратегия для реализации задач, поставленных президентом - Гончарук

По словам Гончарука, работа правительства и государственных энергетических компаний позволила создать условия для стабилизации энергетического рынка, что в свою очередь обеспечивает возможность существенно снизить платежки для населения.

Правительство Украины имеет стратегию и команду для реализации всех задач, которые перед нами поставил президент Владимир Зеленский.

Об этом во время заседания правительства заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

“Не сомневаюсь, что те задачи, которые перед нами поставил президент и народ Украины, они могут быть выполнены. 2020 – Год эффективности, и мы создали фундамент для качественных изменений в государстве. В фокусе нашего внимания - человек. Поэтому в течение пяти месяцев наша команда работала над тем, чтобы люди почувствовали позитивные изменения от нашей работы уже сегодня, а не через 4-5 лет. Все, что мы делаем, все что делает украинская власть - направлено на то, чтобы рядовой украинец жил лучше”, - заявил глава Кабмина.

По его словам, работа правительства и государственных энергетических компаний позволила создать условия для стабилизации энергетического рынка, что в свою очередь обеспечивает возможность существенно снизить платежки для населения.

“Очень важно, что мы вошли в зиму и ее, собственно, проходим спокойно. Это четкое подтверждение того, что энергетическая безопасность обеспечена. Более того, та работа, которая была проведена осенью и в начале зимы нашим министерством энергетики и нашими коллегами из отдельных государственных компаний, дала возможность заключить договор с россиянами и европейцами о транзите газа и это дает нам возможность иметь стабильную ситуацию на наших энергетических рынках и существенно снизить платежку для населения”, - подчеркнул Гончарук.

Он также отметил, что одним из стратегических направлений работы правительства является снижение стоимости ресурсов для бизнеса и граждан и обеспечения доступного кредитования.

“Это один из наших основных фокусов. Вы уже видели программу “5-7-9”, она запущена. И мы в этом году будем работать над тем, чтобы любое кредитование, оно было условно на уровне 5-7-9”, - добавил премьер.

Кроме этого, глава правительства подчеркнул, что еще одним важным направлением работы Кабмина является внедрение электронных сервисов, которые должны убрать коррупционную составляющую в сфере государственных услуг.

“Цифровизация уменьшает влияние чиновника на процессы, уменьшает возможности для злоупотреблений и манипуляций и направлена на то, чтобы коррупции в Украине стало меньше. Сегодня мы также приняли два документа, которые позволяют внедрять в ближайшие месяцы электронную акцизную марку. У нас есть подакцизные товары, которые облагаются налогом отдельно. Там есть огромный серый рынок, есть отдельные компании и организованные группы, которые работают не по правилам, обманывают украинское государство и украинских граждан. И для того, чтобы установить четкие правила для всех, мы создаем систему электронных акцизных марок, чтобы все товары, которые облагаются акцизом, могли быть отслежены”, - подытожил Алексей Гончарук.

Также во время заседания правительства был принят Отчет о ходе и результатах выполнения Программы деятельности Кабинета Министров Украины, который будет направлен в Верховную Раду на рассмотрение парламентских комитетов до 14 февраля.