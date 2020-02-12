Новый состав Еврокомиссии планирует предоставить дополнительный толчок экономике Украины - еврокомиссар

По словам еврокомиссара, речь идет о все направлениях, которые будут способствовать росту экономики Украины и появлению новых рабочих мест.

Новый состав Европейской комиссии планирует предоставить дополнительный толчок украинской экономике, чтобы достичь ее устойчивого развития.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом комиссар Европейского Союза Оливер Варгеи заявил во время совместного брифинга с премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком сегодня в Киеве.

"Мы в нашем новом составе ЕК планируем предоставить дополнительный толчок украинской экономике с тем, чтобы достичь ее устойчивого развития. И мы увидели, что тот прогресс и те возможности, которые мы видим сегодня, действительно позволят нам подтолкнуть и ускорить развитие экономики для того, чтобы достичь ее устойчивого развития, на которое бы не влияли кризисы, чтобы обеспечить достойную жизнь украинцев", - сказал он.

По словам еврокомиссара, речь идет о достижении "толчка во всех направлениях, которые могли бы способствовать обеспечению роста (экономики) и новым рабочим местам".

"Это касается и "Зеленого соглашения", и энергетики и транспорта, и связи или коммуникаций, а также образования", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, Украина планирует в ближайшее время начать подготовительную работу по актуализации торговой части Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом, чтобы в следующем году выйти на подписание обновленного документа.