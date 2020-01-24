Задача Украины - поднимать экономику и становиться сильнее - бизнесмен

Василий Хмельницкий акцентировал: каждый инвестор должен быть уверен в том, что он защищен.

Украина станет полноценным субъектом международных отношений лишь тогда, когда поднимет свою экономику и, таким образом, станет сильнее.

Об этом по итогу Всемирного экономического форума в Давосе заявил основатель компании UFuture Василий Хмельницкий, отвечая на вопросы своих подписчиков в соцсетях. Видео со своими ответами бизнесмен опубликовал в Facebook.

“Главный вывод, который я получил в Давосе: прежде всего, надо навести порядок, поднять экономику в нашей стране. Когда люди будут жить богаче, а экономика расти, тогда мы точно сядем за стол переговоров с крупными странами. Пока мы не очень всем интересны. Наша задача внутри страны – поднимать экономику и становиться сильнее”, - подчеркнул Василий Хмельницкий.

Говоря о первоочередных шагах, которые необходимо сделать Украине для успеха и экономического роста, Хмельницкий заверил, что, прежде всего, это реформа образования, а на втором месте – поддержка малого и среднего бизнеса. На третьем месте, по мнению предпринимателя, репутация страны, а на четвертом – защита инвестиций.

Василий Хмельницкий акцентировал: каждый инвестор должен быть уверен в том, что он защищен.

“И, конечно же, медицина. Она должна быть на высоком уровне, - убежден Василий Хмельницкий. - И очень важно – судебная система. Суды должны работать справедливо, и каждый гражданин и инвестор должен понимать, что их будут справедливо оценивать”.

Холдинговая компания UFuture предпринимателя Василия Хмельницкого объединяет его бизнес и социальные проекты. Компания имеет диверсифицированный портфель активов в области недвижимости, инфраструктуры, промышленности, возобновляемой энергетики, фармацевтики и IT. Стоимость активов UFuture оценивается в $550 млн, а общая капитализация бизнесов, в которые она инвестировала, составляет более $1 млрд.

Напомним, Всемирный экономический форум в Давосе 2020 проходит 21-24 января. В нем приняли участие около трех тысяч чиновников из 117 стран, включая 53 главы государств и правительств. Кроме того, его посетили более 1,6 тысячи бизнесменов и более 120 представителей молодежных организаций. Инновационный парк Василия Хмельницкого UNIT.City выступил спонсором одной из панелей в Украинском доме в Давосе.